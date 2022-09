Sánchez carga contra el PP y lo vincula al poder económico y mediático: “Quieren que los progresistas nos rindamos”

En la misma línea ha afirmado que considera legítimo que el poder económico quiera influir y ha admitido que lo hace, pero ha subrayado, sin embargo, que no pueden “condicionar” la política del país.

Así, ha criticado que el PP se ha opuesto incluso a que la medida se pueda debatir, ya que la Cámara Baja votaba hoy la toma en consideración de la proposición de ley. El jefe del Ejecutivo ha apuntado que no entiende que la derecha “se niegue a debatir” la posibilidad de modificar el sistema fiscal forma extraordinaria y temporal, ante la actual situación que beneficia de forma extraordinaria a estos sectores, según ha trasladado.

“La derecha política, económica y mediática quiere que los progresistas nos rindamos y no nos vamos a rendir”, ha afirmado en una entrevista en RTVE, recogida por Europa Press, en la que ha afeado al PP que se haya opuesto a los nuevos impuestos a los beneficios extraordinarios de las entidades bancarias y a las compañías energéticas , que se ha debatido este mismo martes en el Congreso.

Respecto al nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que debía haber acometido este martes el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) --según le encomienda la reforma legal aprobada por el Gobierno-- Sánchez ha apelado a su responsabilidad y ha señalado que le “consta” que los vocales “están negociando” a pesar de que el plazo terminaba hoy.

En este asunto Sánchez ha vuelto a cargar contra el PP por no acometer la renovación del CGPJ que lleva estancada casi cuatro años y ha afirmado sentir “decepción de país” con los ‘populares’ por este motivo y también por no haber mostrado responsabilidad ante la pandemia y la guerra al no apoyar al Ejecutivo.

Por el contrario, según ha destacado, cuando él estaba en la oposición respaldó al entonces presidente, Mariano Rajoy, ante la amenaza a la soberanía nacional en Cataluña.