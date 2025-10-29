Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. E. P.

Rufián, tajante sobre el rey Juan Carlos I: «Que devuelva lo robado y se vaya a un asilo»

El portavoz de ERC evita comentar las declaraciones del rey emérito al diario Le Figaro y responde con una dura crítica a su figura

E. P.

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:40

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha rechazado este miércoles valorar las declaraciones del rey emérito Juan Carlos I en una entrevista concedida al diario francés Le Figaro, en la que hablaba de sus memorias y reconocía sentirse desarraigado en Abu Dabi.

Preguntado por la prensa a su llegada al Pleno del Congreso, Rufián se ha limitado a lanzar una contundente frase: «Que devuelva lo robado y que se vaya a un asilo».

En la entrevista, el exmonarca explicaba que su marcha de España tuvo como objetivo «ayudar a su hijo», el rey Felipe VI, y admitía añorar su país tras varios años residiendo en Emiratos Árabes Unidos.

