Ruedan cabezas en el PSOE madrileño tras la debacle electoral

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha decidido no recoger su acta de diputado dos días después de obtener los peores resultados electorales en la región perdiendo 13 escaños con respecto a los comicios de 2019 y siendo superado en votos por parte de Más Madrid, ha adelantado la ‘Cadena Ser’ y han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.

Esta decisión la adopta después de reunirse la Comisión Ejecutiva Federal que está reunida esta tarde para analizar la derrota histórica que el PSOE ha sufrido en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha abordado esta tarde con los miembros de la Ejecutiva del partido el fracaso de los socialistas en los comicios admitiendo errores de estrategia, aunque atribuye el voto al cansancio por la pandemia y la polarización de la campaña.

Sánchez ha admitido que en Madrid, los socialistas no han tenido espacio ni tiempo para afrontar una convocatoria electoral inesperada y se ha mostrado dispuesto a llevar a cabo los cambios que sean necesarios para recuperar el partido en la región. Así, ha apostado por forjar un nuevo liderazgo en el PSOE de la región de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2023.

Así, mientras Gabilondo se encuentra en el Hospital Ramón y Cajal al encontrarse mal tras haberse puesto la vacuna contra el Covid-19 esta mañana, estas fuentes socialistas han confirmado que Gabilondo renunciará a su acta de diputado, y por tanto a estar al frente de la Portavocía estos dos años.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, también ha confirmado que Gabilondo no recogerá el acta y ha defendido que el candidato socialista “siempre ha tenido claro lo que tenía que hacer. Además, le ha trasladado su reconocimiento por asumir la candidatura en un momento “complicado”.

Hasta ayer, fuentes del equipo de Ángel Gabilondo aseguraban que no tenía la intención de dimitir. De hecho, ayer en la Ejecutiva regional asumieron los errores pero tampoco llegaron a este extremo.

Ha sido ya cuando se ha reunido la federal cuando se ha dado a conocer este paso, que previamente ha adoptado José Manuel Franco, abandonando su cargo como secretario general del PSOE-M. Hasta la celebración del Comité Regional, a finales de año, se hará cargo de la dirección del PSOE-M una gestora nombrada por el PSOE Federal.

“Me la suda”

El expresidente socialista de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina ha criticado este jueves duramente al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, después de que el partido le abriese expediente de expulsión contra él y también contra el ex secretario general de los socialistas vascos Nicolás Redondo Terreros.

“No me han llamado del partido, me ha llamado algún periodista. Como dicen los castizos, me la suda. Si soy culpable de este desastre, que venga Dios y lo vea”, ha señalado Leguina en una entrevista en Onda Cero, tras ser preguntado por la decisión de la Ejecutiva Federal del PSOE.

En este contexto, Leguina ha mostrado su incredulidad porque el partido les abriese expediente después de que la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, coincidiera con él y con Redondo en una visita durante la campaña electoral a la Fundación Alma Tecnológica, de la que Redondo es presidente y Leguina patrono.

“No me lo puedo ni creer, vamos a ver. ¿Qué hemos hecho nosotros, decir que no queremos a Sánchez? Recuerdo cuando estábamos en una época que se subía gente al estrado y decía que se fuera Felipe González, que no se fue por suerte para el partido. Él nunca se quejó”, ha recordado Leguina.

Así, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid ha augurado que los resultados de los socialistas en la capital traerán “consecuencias malas para el partido lo quiera o no Sánchez”. A su juicio, “lo mejor que podría hacer” el líder de los socialistas “es irse cuanto antes, porque el responsable del desastre es él”.

“No te puedes meter siendo del PSOE en la cama con los separatistas catalanes, con los proetarras de Bildu y meter en el Gobierno a tipos como Iglesias, que es lo contrario al PSOE”, ha sostenido Leguina.

Con todo, y si finalmente se concretase su expulsión del PSOE, Leguina ha dejado clara su intención: “Si me expulsan, volveré al PSOE cuando se vaya este señor”.