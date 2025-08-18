Robles acusa al PP de «demagogia» por pedir más medios militares contra los incendios La ministra de Defensa recuerda que la UME actúa desde el 2 de agosto y anuncia la incorporación de 500 militares para apoyo logístico, no para el ataque directo al fuego

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reprochado al Partido Popular incurrir en «demagogia política» al reclamar un mayor despliegue militar frente a los incendios forestales que afectan a buena parte del país. En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, subrayó que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se encuentra desplegada desde el 2 de agosto, puesto que es el único cuerpo autorizado para actuar directamente contra el fuego.

Robles adelantó que otros 500 efectivos se sumarán a las labores contra los incendios, aunque precisó que su función será exclusivamente logística. «El ataque directo solo lo pueden hacer los profesionales, y en ocasiones ni siquiera ellos, porque la prioridad es salvar vidas», afirmó. En este sentido, acusó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser plenamente consciente de que la misión de estos militares se limita a tareas de apoyo, como transporte, maniobras logísticas y patrullas de vigilancia para evitar posibles pirómanos.

La ministra insistió en que «no se trata de pedir más medios, sino de contar con profesionales cualificados con los recursos adecuados». También recordó que la prioridad sigue siendo proteger a las poblaciones y garantizar evacuaciones seguras, aunque reconoció la complejidad de estas decisiones por el riesgo de que el fuego alcance a los vecinos durante el desalojo.

Finalmente, destacó la gravedad de la situación actual: según la UME, en sus 20 años de existencia nunca habían enfrentado incendios tan voraces y descontrolados, con múltiples focos simultáneos que se retroalimentan y complican aún más las tareas de extinción.