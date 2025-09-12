Robles acusa a Netanyahu de tergiversar a Sánchez y critica sus «lecciones» en plena ofensiva sobre Gaza La ministra de Defensa defiende que las palabras del presidente sobre armas nucleares fueron malinterpretadas y asegura que España busca soluciones diplomáticas, no bélicas, mientras insiste en que el embargo de armas no afectará a la modernización militar

E. P. Madrid Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:01

La ministra de Defensa, Margarita Robles, acusó este viernes a Benjamin Netanyahu de «tergiversar» las declaraciones de Pedro Sánchez sobre las armas nucleares y reprochó al primer ministro israelí su intento de «dar lecciones» en medio de la ofensiva contra la Franja de Gaza.

Durante la presentación de medidas para frenar el «genocidio» en Gaza, Sánchez había subrayado que España «no tiene bombas nucleares, ni portaaviones, ni grandes reservas de petróleo» y que, en solitario, no puede detener la ofensiva israelí. Netanyahu respondió denunciando supuestas «amenazas genocidas» contra Israel.

En una entrevista en Espejo Público (Antena 3), Robles defendió que «el mensaje de Sánchez era muy claro» y rechazó la interpretación de Netanyahu: «La capacidad de España para contribuir a la paz no pasa por la vía militar», puntualizó.

Visiblemente crítica, la ministra dijo sentirse «sorprendida» de que Netanyahu «se permita dar lecciones a otros países» mientras siguen llegando al mundo «imágenes terribles de Gaza», que, a su juicio, marcarán «una página dolorosa en la historia universal».

Sobre el embargo de armas a Israel, Robles garantizó que no pondrá en riesgo la modernización de las Fuerzas Armadas españolas, ya que el Gobierno apuesta por sustituir la tecnología adquirida en Tel Aviv por productos desarrollados en la industria nacional de defensa.

Respecto a las protestas contra la participación de Israel en la Vuelta Ciclista, rechazó los actos de violencia contra los corredores, aunque evitó pronunciarse sobre la posible expulsión de la delegación israelí: «No me corresponde a mí», concluyó.