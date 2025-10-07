Roberto Brasero pone fecha a la próxima dana y detalla las consecuencias: «Tendremos temperaturas...» Desde este jueves las lluvias serán muya abundantes en la península

La Gaceta Martes, 7 de octubre 2025, 20:48 | Actualizado 21:20h.

Roberto Brasero ha anunicado la llegada de una nueva dana, llamada 'Alice', que afectará seriamente en la península tanto el jueves como el viernes con notables precipitaciones tanto en el sureste como en las Islas Baleares.

El destacado meteorólogo ha advertido a los espectadores. «Tenemos una situación que nos recuerda a la de la semana pasada con las fuertes lluvias en Ibiza y Comunidad Valenciana», señaló Brasero.

Con respecto a Alice, que tendrá un importante protagonismo el jueves y el viernes. «Serán los días más comprometidos con lluvias abundantes. Desde este miércoles podríamos tener tormentas por la tarde en el este de España y en el interior en lugares como Teruel, Cuenca o Albacete», afirmó.

A su vez, anticipó una bajada de temperaturas para este miércoles. «Afectará al cantábrico y, especialmente, al Principado. Frío no hará, pero tendremos temperaturas más bajas que las de este martes».

Finalmente, Brasero ha situado en el mapa los lugares afectados. «Hay avisos de nivel naranja en las provincias de Valencia, Alicante, Ibiza y Formentera con unas lluvias que pueden dejar 40 litros en una hora y hasta 100 litros en cuatro», sentenció.