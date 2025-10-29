Roberto Brasero avisa de lo que viene: «Llegarán con trombas marinas y pequeños tornados» El meteorólogo toledano ha puesto todos los focos de atención en las consecuencias que tendrá el huracán 'Melissa'

El meteorólogo Roberto Brasero ha anunciado la llegada de una borrasca desde el Atlántico que afectará a gran parte de la península ibérica. Según sus previsiones, las lluvias entrarán con fuerza por el suroeste y se extenderán hacia la zona centro, dejando precipitaciones fuertes y persistentes, especialmente en Extremadura, Huelva y Sevilla, donde se han activado avisos de nivel naranja por lluvias que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

«Se esperan lluvias que se irán desplazando hacia Salamanca, Ávila, Toledo, Ciudad Real y Cádiz, acompañadas de posibles tormentas con rachas de viento y fenómenos puntuales como trombas marinas o pequeños tornados. También habrá precipitaciones en Madrid, el este de Castilla y León y, hacia el final del día, podrían alcanzarse zonas del interior de Cataluña, La Rioja, Aragón y la Comunidad Valenciana, aunque más débiles», ha explicado el toledano.

El meteorólogo ha recordado la diferencia con la situación vivida hace justo un año, cuando una intensa tormenta en el Mediterráneo desembocó en la DANA de Valencia tras la granizada que hubo en El Ejido el 28 de octubre. «Este año, la situación es diferente, pero debemos seguir atentos a las lluvias intensas en el suroeste peninsular», ha señalado.

Mientras tanto, en el otro extremo del Atlántico, la atención se centra en el huracán 'Melissa', que está batiendo récords de intensidad. Según los últimos datos del avión cazahuracanes, 'Melissa', que se aproxima a Jamaica, mantiene vientos sostenidos de 295 kilómetros por hora, lo que lo sitúa entre los huracanes más poderosos de la historia del Atlántico. Se trata del primer huracán de categoría 5 en tocar tierra en Jamaica y se espera que mantenga gran parte de su fuerza mientras avanza hacia la parte oriental de Cuba. Los expertos advierten del enorme potencial destructivo de este fenómeno, comparable solo a huracanes históricos como 'Wilma' en 2005 y 'Gilbert' en 1988 y subrayan la necesidad de extremar la precaución en las zonas afectadas.

En España, mientras tanto, los próximos días se perfilan como un día de cielos nubosos y lluvias persistentes, sobre todo en el oeste y centro de la península, con temperaturas más bajas que lo habitual para esta época del año.