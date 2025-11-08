Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Terremoto de magnitud 3.3 registrado en Silleda (Pontevedra), a 8 de noviembre de 2025. E. P.

Registrado un terremoto de magnitud 3.3 en Silleda (Pontevedra)

Ha tenido lugar a las 09.29 horas de este sábado tal y cómo ha indicado el Instituto Geográfico Nacional (IGN)

E. P.

PONTEVEDRA

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

Silleda (Pontevedra) ha sido el epicentro de un terremoto de magnitud 3.3 registrado a las 09.29 horas de este sábado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Es poco habitual que sismos de esta magnitud provoquen daños, aunque pueden ser perceptibles. En este caso,no se han registrado llamadas al 112 Galicia ni los equipos de emergencias municipales han tenido que atender ninguna incidencia, según informa la alcaldesa, Paula Fernández, a Europa Press.

"Ahora sí que la gente empieza a comentar: 'Escuché un ruido muy fuerte', 'escuché un temblor'... Pero, en principio, debió de ser muy suave", ratifica Fernández, que está en contacto con la Subdelegación del Gobierno para conocer el motivo por el que se produjo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una mujer y otras dos resultan heridas graves tras chocar con el coche contra un poste de tensión eléctrica en la calle Calzada de Medina
  2. 2 La Policía Local investiga la presunta agresión a una joven hallada sangrando en la calle Papín
  3. 3 El asalto a un tráiler cargado de cerveza desencadenó el último golpe a la droga en Salamanca y Santa Marta
  4. 4 Confirmados dos casos de gripe aviar en Salamanca
  5. 5 Fallece la centenaria Sor María Francisca de las Llagas, una de las monjas más veteranas de la ciudad
  6. 6 «El mejor recuerdo es cuando conocí a mi mujer»
  7. 7 Desarticulados cuatro puntos de venta de cocaína en Salamanca y Santa Marta e intervenidas varias armas de fuego y dinero
  8. 8 Un pueblo de Salamanca recupera servicios bancarios con un cajero
  9. 9 Llega a la Audiencia la gran estafa con criptomonedas que hizo perder una fortuna a una familia
  10. 10 «No puedo negar lo que es evidente»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Registrado un terremoto de magnitud 3.3 en Silleda (Pontevedra)

Registrado un terremoto de magnitud 3.3 en Silleda (Pontevedra)