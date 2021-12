Rajoy quita credibilidad a Bárcenas y Villarejo y niega que la caja B del PP esté acreditada

El ex presidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy ha asegurado este lunes que ningún tribunal ha acreditado la existencia de una ‘caja b’ en su partido, ha negado toda credibilidad al su ex tesorero Luis Bárcenas y al comisario jubilado José Manuel Villarejo y ha defendido la inocencia de su exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, principal imputado en el ‘caso Kitchen’.

Así lo ha señalado Rajoy durante su primera intervención ante la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la operación supuestamente urdida desde el Ministerio del Interior para espiar a Bárcenas y sustraerle pruebas que pudieran implicar a dirigentes del PP en tramas de corrupción.

En respuesta al portavoz socialista, Felipe Sicilia, Rajoy ha dicho tener una “magnífica” opinión del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, ha vuelto a negar que haya visto alguna vez a Villarejo o que se haya mensajeado con él y ha comentado que la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal nunca le dijo que hubiera recibido al ex comisario en su despacho de la sede de ‘Génova’.

“No conozco al señor Villarejo y ni siquiera me consta haberlo visto en sitio alguno, por tanto, no me reuní con él nunca, no hablé con él nunca --ni directa ni indirectamente--, no me consta que me haya mandado ningún mensaje y jamás en mi vida le he contestado a un mensaje”, ha resumido Rajoy ante la primera pregunta sobre el comisario.

En el marco de su intervención, el expresidente también ha resaltado que “nunca” ha conocido de la existencia de la denominada ‘operación Kitchen’. “Por ende, no he dado ninguna instrucción”, ha precisado.