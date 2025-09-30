Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. E. P.

Puigdemont reivindica el 1-O y llama a preservar su espíritu como patrimonio histórico de Cataluña

El expresidente de la Generalitat defiende la unidad del movimiento independentista y asegura que aquel día fue una victoria de las instituciones y de la ciudadanía frente a la represión del Estado

E. P.

Barcelona

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:02

El presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este martes el 1 de octubre de 2017 y la fórmula de «éxito» que, según él, marcó esa jornada: la unidad y la transversalidad del movimiento independentista. Puigdemont ha subrayado la importancia de preservar y cuidar el espíritu de ese día, considerado un patrimonio histórico del pueblo catalán.

El mensaje del líder de Junts se difundió en un acto celebrado en Cornellà del Terri (Girona) con motivo del 8º aniversario del 1-O, en el que también intervinieron Jordi Turull, secretario general del partido, y Salvador Coll, presidente de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y alcalde del municipio.

Puigdemont defendió que el referéndum fue una victoria tanto de las instituciones como de la movilización ciudadana, frente a la represión del Estado. «Decían que no lo haríamos, que no aguantaríamos, nos amenazaron. Pero aseguramos urnas y papeletas, y lo conseguimos», afirmó.

El expresidente insistió en que no renunciarán al derecho a la independencia, y destacó que la fórmula del 1-O consiste en integrar y sumar sin distinciones de lengua, origen o religión. Puigdemont recalcó que el objetivo de la independencia es garantizar el futuro de los ciudadanos, la lengua y el modo de vida catalán.

«Ganamos aquel día pese a los que nos querían vencidos. Fue la victoria de un pueblo que grita y seguirá gritando 'Viva Catalunya libre'», concluyó.

