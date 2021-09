Puigdemont reafirma su compromiso con la independencia: “Seguiremos luchando”

“Estoy viendo diálogo pero no estoy viendo negociaciones. Hay una gran parte del independentismo, la que representamos nosotros, que no está sentada en esa mesa porque no está convocada, no está aceptada”, ha añadido.

Por otro lado, ha dicho estar satisfecho por el desenlace que ha tenido su detención el pasado jueves y ha detallado que ahora su intención es reanudar su actividad parlamentaria en el Parlamento Europeo.