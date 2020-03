¿Puedo difundir imágenes grabadas desde mi balcón de personas saltándose la cuarentena?

La grabación desde el balcón y la posterior difusión en redes sociales de imágenes en las que se vea a personas en la vía pública incumpliendo presuntamente el confinamiento al que obliga el estado de alarma no constituiría una infracción del derecho a la intimidad y a la propia imagen, y no sería perseguible penalmente, según expertos juristas.

“Como todo en las redes sociales, hay que tener cuidado con las imágenes que se captan porque también puedes comprometer la protección de datos de carácter personal y la imagen de otra persona”, señalan, para luego apostillar que debe primar la sensatez, atender a lo que es razonable, y ser respetuoso con la imagen del prójimo.

E insisten en que si el aludido se viera en redes sociales podría presentar una demanda para que se valore si existe una vulneración del derecho al honor. También apuntan que llegado el caso se puede recurrir a la Agencia Española de Protección de Datos para presentar una demanda por infracción administrativa.

Con todo, insisten en que grabar en la vía pública no reviste delito, no afecta a ningún derecho fundamental y por lo tanto no es necesaria la autorización de un juez. Y la mayoría de las fuentes consultadas opinan que no afecta a la intimidad de la persona grabada, ni a su derecho al honor.