PSOE y PP rechazan en el Congreso la regulación del cannabis terapéutico y recreativo

PSOE y PP han rechazado este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados la toma en consideración de la Proposición de Ley de Esquerra Republicana (ERC) para regular el cannabis de forma “integral”, es decir, tanto su uso terapéutico como recreativo.

Uno de los objetivos de la Ley es “despenalizar” el cannabis y considerarlo un medicamento al que se pueda acceder con receta médica. De esta forma, se legalizaría el consumo de marihuana en lugares donde se permite fumar tabaco. Esto incluiría la posibilidad de consumir cannabis en espacios al aire libre y en propiedades privadas.

La propuesta especifica, sin embargo, que solo se podría acceder al cannabis que se cultive en casa o vía asociaciones cannábicas sin ánimo de lucro. Así, establece que cada ciudadano podría tener un máximo de seis plantas en casa y producir un máximo de 480 gramos al año.

Además, la Proposición de Ley también incluye recursos para combatir la adicción y aumentar la conciencia sobre los efectos negativos del consumo de marihuana. ERC también quiere controlar el ciclo del cannabis (cultivo, transporte, tenencia, consumo, comercialización y dispensación) para “acabar con las mafias que se han lucrado ante la falta de regulación existente hasta ahora”.

En el debate, la diputada de ERC Marta Rosique ha recordado a los diputados que el consumo de cannabis “ha sido, es y será una realidad, a pesar de que algunos pretenden esconderla debajo de la alfombra y de que intenten evitar el debate”.

La diputada ha insistido en la necesidad de regular el cannabis ante el “fracaso” de la actual lucha contra la sustancia. “Negarlo, prohibirlo o taparse los oídos no hará que desaparezca. Cuando no hay Ley, se impone la ley de la selva. Hasta ahora, la no regulación ha producido más consumo, menos calidad y más mafias. Hay que controlar lo incontrolado y dotar de seguridad a la inseguridad. Necesitamos una regulación que acabe con el prohibicionismo, que ya ha demostrado sobradamente su ineficacia”, ha esgrimido Rosique.

Al respecto, ha asegurado que la regulación de ERC “no incentiva el consumo, de hecho pretende reducirlo”. “No legaliza el tráfico de drogas, de hecho prácticamente lo imposibilita. No permite que se pueda fumar y consumir drogas en todas partes, lo delimita”, ha añadido.