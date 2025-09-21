Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un bombero de la UME trata de extinguir el fuego. E. P.

El PSOE propone que el Congreso agradezca a la UME y a los militares su labor en los incendios del verano

Más de 6.500 efectivos, incluidos bomberos, Fuerzas Armadas y voluntarios, combatieron las llamas que arrasaron cerca de 400.000 hectáreas

E. P.

Madrid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:48

El PSOE ha registrado una iniciativa para que el Congreso exprese «su más profundo agradecimiento» a la Unidad Militar de Emergencias (UME), a los miembros de las Fuerzas Armadas y a todos los efectivos que participaron en la lucha contra los incendios forestales del pasado verano, que afectaron cerca de 400.000 hectáreas.

En una proposición no de ley para debate en la Comisión de Defensa, el partido subraya el esfuerzo de más de 6.500 efectivos desplegados en operaciones de ataque directo al fuego, quemas de urgencia, protección de poblaciones e infraestructuras y otras labores, apoyados por más de 2.000 medios materiales y la cooperación entre la Armada y los distintos ejércitos.

La UME intervino en 48 operaciones en nueve comunidades autónomas, con picos de actividad entre el 14 y el 16 de agosto, cuando actuaron simultáneamente en hasta 14 incendios, y permanecieron activos cerca de 15 días consecutivos.

El PSOE plantea reconocer la labor de todos los implicados: Fuerzas Armadas, bomberos forestales, agentes medioambientales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal de protección civil, voluntarios y funcionarios. Destacan la «intervención, compromiso y profesionalidad» de la UME como ejemplo del esfuerzo y la capacidad de las Fuerzas Armadas frente a cualquier crisis.

Además, la iniciativa reclama mantener la preparación y formación continua de la UME y difundir su misión y actividades, coincidiendo con el 20º aniversario de su creación, que se celebrará el 7 de octubre.

