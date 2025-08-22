El PSOE pedirá la cogestión de la Mezquita-Catedral tras el incendio del 8 de agosto Antonio Hurtado acusa al Cabildo de negligencia en materia de prevención y plantea que el Ayuntamiento incluya la gestión compartida en el Plan del Centro Histórico

E. P. Córdoba Viernes, 22 de agosto 2025, 12:10

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha anunciado que, si se confirma la «negligencia temeraria» del Cabildo como causa del incendio registrado en la Mezquita-Catedral el pasado 8 de agosto, su grupo presentará una moción en el Pleno municipal para reclamar la gestión compartida del monumento.

Según Hurtado, el origen del fuego estaría relacionado con un cuarto de limpieza ubicado en una capilla donde se almacenaban barredoras eléctricas, material inflamable y sillas de madera. «Lo que ha fallado es la prevención del Cabildo, y lo que ha funcionado es el sistema de autoprotección», ha señalado en una nota de prensa.

El socialista ha recordado que su partido ya solicitó incorporar la cogestión de la Mezquita-Catedral en el Plan de Gestión del Centro Histórico, aludiendo a las recomendaciones de la empresa redactora, Patrimonio Vivo, que alertó sobre la gestión unilateral del Cabildo y la falta de reconocimiento a los valores islámicos del templo.

Para Hurtado, el Ayuntamiento tiene ahora la oportunidad de plantear en el nuevo plan la cogestión, que debería ser elevada por la Junta de Andalucía a la Comisión Mixta con la Iglesia para el Patrimonio Cultural. En este foro, ha recordado, ya se propuso en 2014 un sistema compartido mediante consorcio, patronato o fundación, sin que el Cabildo llegara a dar respuesta.

El portavoz ha concluido que la cogestión permitiría garantizar una mejor protección del monumento, Patrimonio de la Humanidad, además de reforzar su difusión histórica y patrimonial.