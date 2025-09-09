Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La secretaria de Organización del PSOE en la Región de Murcia, María Jesús López. E. P.

El PSOE denuncia que la condena por la 'Operación Púnica' confirma la corrupción del PP en Murcia

María Jesús López asegura que la justicia evidencia que el PP ha utilizado las instituciones regionales para su beneficio y reclama una nueva etapa para limpiar la administración

E. P.

Murcia

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:10

La secretaria de Organización del PSOE en la Región de Murcia, María Jesús López, ha declarado que «la historia del Partido Popular en la Comunidad está marcada por la corrupción». Tras conocerse la condena de los principales implicados en la trama murciana de la 'Operación Púnica', López afirmó que esta sentencia «confirma que el PP utiliza las instituciones regionales para su propio beneficio y en detrimento de la ciudadanía, actuando como una auténtica banda mafiosa. Lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón».

La dirigente socialista subrayó que la justicia demuestra que «el PP en Murcia es una organización corroída por la corrupción» y recordó que «dos de los cuatro presidentes 'populares' que ha tenido la Comunidad están manchados por escándalos de corrupción».

En concreto, señaló que el expresidentePedro Antonio Sánchez, mentor político del actual presidenteFernando López Miras, ha sido condenado a tres años de prisión y 17 de inhabilitación. Para el expresidente Valcárcel, la Fiscalía solicita más de 11 años de prisión y más de 20 de inhabilitación.

María Jesús López insistió en que la Región de Murcia «necesita abrir una nueva etapa para limpiar las instituciones de la corrupción del PP» y aseguró que el PSRM-PSOE, liderado por Francisco Lucas, «trabajará sin descanso para lograrlo».

Por su parte, la Audiencia Nacional (AN) ha condenado a cuatro años de prisión al exconsejeroJuan Carlos Ruiz, al exalcalde de CartagenaJosé Antonio Alonso, a la exdirectora general del Instituto de TurismoMaría Dolores Martín, al exjefe de gabineteJosé Fidel Saura y al empresario Alejandro de Pedro, por delitos de fraude y cohecho.

El tribunal impuso penas menores a otros implicados: un año de cárcel a Jesús Norberto Galindo, exsecretario general del Instituto de Turismo, y a Agustín Alonso; y medio año a los empleados Sara Gargallo y Francisco Javier Bueno. Además, Ruiz, Saura, Martín y Galindo recibieron siete años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por prevaricación administrativa.

