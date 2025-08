El PSOE denuncia más de 180 ataques a sus sedes desde noviembre y exige al PP una condena clara

E. P. Madrid Lunes, 4 de agosto 2025, 17:02 Comenta Compartir

El PSOE ha denunciado que desde noviembre de 2023 sus sedes han sido objetivo de más de 180 ataques, lo que equivale a un acto vandálico cada tres días y medio. La formación socialista atribuye esta oleada de agresiones al «clima de crispación política» que, según señalan, es alimentado por el Partido Popular y Vox.

El último incidente se ha producido en la sede del PSIE en Vera (Almería), que este lunes apareció con pintadas ofensivas como «corruptos», «puteros», «cocainómanos» o «traidores». Se trata del tercer ataque que sufre este local en concreto.

Desde la dirección del PSOE califican el suceso como «otro episodio de odio político» y responsabilizan del contexto a la actitud de «la derecha y la ultraderecha, tanto en los parlamentos como en los platós de televisión».

Ante esta situación, el partido ha exigido una condena firme por parte del PP y de su líder, Alberto Núñez Feijóo. «Callar es permitir y mirar hacia otro lado es justificar», afirman los socialistas, quienes insisten en que «en democracia, la violencia política no se tolera, no se blanquea y no se ignora: se condena».