Las personas mayores que viven en residencias han empezado a recibir las primeras visitas de familiares y amigos desde este lunes en aquellos territorios que han entrado en la fase 2 de la desescalada hacia una ‘nueva normalidad’.

Es el caso de Estrella Pérez, de 95 años, que recibió el pasado lunes la visita de su sobrina Clavel Blanco en la residencia Ballesol de Vigo. “Lo que más me dolió fue no poder besarla, pero ya me desquitaré”, ha señalado a Europa Press la residente.

Sobre la primera visita que recibe desde que se decretó el estado de alarma por el coronavirus, Estrella ha afirmado que “en ningún momento” se quitaron la mascarilla y que guardaron la distancia de seguridad. “Esto es muy importante, aquí no ha habido ni un catarro”, ha destacado.

“Fue estupendamente porque, aunque hemos estado separadas, siempre hemos estado juntas”, prosigue. No obstante, en ese primer encuentro, que solo se produjo en su caso y en el de otra pareja residente para evitar aglomeraciones, señala que estuvieron cerca de “dos horas charlando”.

Para Estrella, la residencia Ballesol de Vigo, en la que vive desde hace dos años junto a un centenar de ancianos, es “una familia numerosa”.

Durante el confinamiento, su familia ha estado siempre “muy pendiente” de ella, con constantes llamadas y videollamadas, ya sea desde Vigo, Madrid y hasta Brasil. “El teléfono no paraba de sonar”, puntualiza. En cualquier caso, pese a las conversaciones diarias, reconoce que “apetece más” verse en persona.

Sobre su estancia en el centro durante el confinamiento, Estrella ha explicado que tiene “muchas amistades” y lo pasa “muy bien” porque “toda la gente es estupenda y están pendientes de todos”.

“Cada vez estoy más contenta. Podría estar en mi casa pero aquí estoy más a gusto, tenemos de todo y siempre estoy ocupada, con gente a mi alrededor, charlando, etc. Me traen el desayuno a la habitación y los lunes tengo clase de gimnasia, de memoria, luego la comida y por la tarde el bingo”, ha comentado al referirse a su día a día.

Por su parte, la sobrina de Estrella ha destacado que pasó “mucho protocolo” al llegar a la residencia para visitar a su tía, a la que le “taparon los ojos”. “Fue muy emocionante, tenía muchísimas ganas de verla, aunque no hemos podido tocarnos ni besarnos”, ha dicho.

“La encontré guapísima, siempre la encuentro guapa pero esta vez más y ella me dijo lo mismo a mí, aunque teníamos muchas melenas las dos”, ha bromeado Clavel, al tiempo que ha afirmado que durante la visita respetaron la distancia de seguridad de dos metros.

Aunque ha señalado que el contacto por teléfono o por videollamada “ayuda”, Clavel ha asegurado que el poder verla en persona “es otra cosa”. “Ha estado preocupada aunque se ha encontrado muy bien en la residencia y lleva los protocolos bien. Le resulta duro pero entiende que es lo que hay que hacer”, ha dicho.

“Allí la gente tiene que ser bastante rigurosa, durante la visita le molestó la mascarilla pero no se la bajó. Mi tía está estupenda, está fantástica y está sana”, ha celebrado Clavel.