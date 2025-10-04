El PP intensifica su ofensiva contra Sánchez para «amplificar» los casos de corrupción Bajo las directrices de Feijóo, los cargos del partido centrarán su oposición en las autonomías y evitarán caer en las «cortinas de humo» del Gobierno

El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha dado instrucciones a sus cargos para intensificar la labor de oposición al Gobierno en las comunidades autónomas, con el objetivo de «amplificar el desgaste» de Pedro Sánchez a raíz de la llamada 'trama Koldo' y los casos de presunta corrupción que afectan a su esposa y a su hermano.

Según fuentes del equipo de Feijóo, la estrategia es trasladar la discusión sobre corrupción a nivel regional, más allá de la agenda nacional, para que los Parlamentos autonómicos también reflejen la «debilidad» del Ejecutivo. La directriz se comunicó recientemente en Madrid durante una reunión del secretario general del PP, Miguel Tellado, con los portavoces autonómicos, pocos días después de la cumbre que Feijóo mantuvo con sus barones en Murcia.

El partido busca además evitar «trampas» del PSOE, como el intento de centrar la atención en conflictos internacionales, como Gaza, o en asuntos de aborto, que considera «cortinas de humo» frente a los escándalos judiciales. Entre estos, se incluyen los nuevos informes de la Guardia Civil sobre pagos sin respaldo al exministro José Luis Ábalos y la posibilidad de que Begoña Gómez sea juzgada por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.

Paralelamente, el PP quiere que sus cargos denuncien en sus regiones la gestión del Gobierno en asuntos como el «caos ferroviario», apagones o la polémica de las pulseras antimaltrato, impulsando mociones en ayuntamientos y diputaciones para exigir responsabilidades. También destacan su apuesta por visibilizar el «infierno fiscal» que, según la formación, sufren ciudadanos y jóvenes bajo la gestión de Sánchez.

Con la vista puesta en los comicios de 2026 en Andalucía y Castilla y León, y la posibilidad de elecciones en otras comunidades, Génova busca proyectar un PP «preparado y unido» frente a lo que califica como la «incompetencia» del PSOE.