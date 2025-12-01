El PP no descarta una moción de censura y presiona a PNV y Junts por los casos que afectan al PSOE Miguel Tellado insiste en que «sobran motivos» para presentar la iniciativa, pero admite que faltan votos y cuestiona hasta dónde llegarán los socios parlamentarios del Gobierno

E. P. Madrid Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:36

El secretario general del PP, Miguel Tellado, afirmó este lunes que su partido no cierra la puerta a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Sin embargo, remarcó que ahora corresponde al PNV y a Junts explicar «hasta dónde llegan sus tragaderas» ante lo que calificó como una «corrupción socialista que parece no tener fin».

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras la reunión del comité de dirección, Tellado reconoció que el debate sobre la moción es «recurrente» y recordó que el propio Alberto Núñez Feijóo «ha dejado clara su postura» durante el fin de semana.

El viernes, en un acto con empresarios en Barcelona, Feijóo pidió apoyo para que Junts respaldara una moción de censura; sin embargo, el sábado matizó esas palabras en Burgos, al señalar que no quiere ser presidente gracias a una iniciativa parlamentaria, sino mediante las urnas.

Tellado repasó los casos de presunta corrupción que afectan al entorno del jefe del Ejecutivo y aseguró que «motivos no faltan» para registrar una moción, aunque reconoció que «faltan votos». Subrayó además que tampoco a Feijóo le faltan «ganas», pero que el PP no dará el paso sin tener garantizados los apoyos necesarios para no convertir la iniciativa en un balón de oxígeno para Sánchez.

A la pregunta de si el partido descarta la moción, fue contundente: «El PP no descarta nada. ¿Tenemos los votos? No. ¿Vamos a presentar una moción condenada al fracaso? Tampoco».

Finalmente, sostuvo que Sánchez está «acorralado» y que, si tuviera «un mínimo de dignidad», convocaría elecciones generales para devolver la palabra a los ciudadanos.