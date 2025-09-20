Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La Eurodiputada del Partido Popular, Rosa Estarás. E. P.

El PP denuncia en Bruselas fallos en las pulseras antimaltrato que dejaron a víctimas desprotegidas en España

La eurodiputada Rosa Estarás exige explicaciones al Gobierno y pide a la Comisión Europea valorar un procedimiento de infracción por la vulneración de derechos y la falta de garantías en la protección a mujeres maltratadas

Sábado, 20 de septiembre 2025

La eurodiputada del Partido Popular, Rosa Estarás, ha registrado una pregunta parlamentaria ante la Comisión Europea denunciando los «graves fallos» en el sistema de pulseras antimaltrato en España. Según explica, durante al menos ocho meses, tras el cambio de empresa adjudicataria, no fue posible instalar nuevos dispositivos ni sustituir los defectuosos, lo que dejó a numerosas víctimas en una situación de riesgo.

El Partido Popular subraya que incluso la Fiscalía reconoció este problema, que derivó en sobreseimientos provisionales y absoluciones de maltratadores. «Las víctimas no pueden quedar desprotegidas por negligencia en la gestión de un contrato público», advirtió Estarás, quien reclama responsabilidades al Gobierno y pide a la Comisión Europea estudiar si corresponde abrir un procedimiento de infracción.

La eurodiputada alerta de que España podría haber vulnerado hasta cuatro directivas comunitarias: las que garantizan medidas de protección a las víctimas de delitos, la Orden Europea de Protección, la normativa de contratación pública y la directiva en tramitación sobre violencia contra las mujeres.

El PP denuncia que la falta de fiabilidad del sistema también pudo afectar al cumplimiento de órdenes de alejamiento y medidas cautelares, debilitando la protección transfronteriza que ofrece la Orden Europea de Protección. «Se erosiona así la confianza mutua entre los socios europeos, un principio esencial del espacio de libertad, seguridad y justicia», concluyen los populares.

