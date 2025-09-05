El PP critica al fiscal general y reitera su ausencia en la apertura del Año Judicial Miguel Tellado asegura que García Ortiz ofrecerá «un espectáculo lamentable» y culpa al Gobierno de Pedro Sánchez de erosionar la institucionalidad; Feijóo confirma que no asistirá al acto en el Tribunal Supremo

El Rey Felipe VI recibe en audiencia al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Palacio de la Zarzuela.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha vaticinado este viernes que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por presunta revelación de secretos, protagonizará «un espectáculo lamentable» en la apertura del Año Judicial, que contará con la presencia del Rey Felipe VI y la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.

«Hoy el fiscal general del Estado, procesado y acusado de delitos muy graves, dará un espectáculo lamentable al dirigirse a los magistrados que podrían juzgarle y frente a un Gobierno que no deja de insultar a la Justicia», afirmó Tellado en un mensaje en la red social X.

El dirigente popular también arremetió contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándole de «romper y contaminar todo lo que toca». Según Tellado, si el PP llegara al Ejecutivo, recuperaría «la normalidad, la dignidad y la decencia en la vida pública, así como el respeto a las instituciones y a la separación de poderes».

La apertura del curso judicial se celebrará este viernes a las 12:00 horas en el Tribunal Supremo, en medio de la polémica por el procesamiento de García Ortiz y las críticas de Sánchez hacia jueces que, según él, «hacen política». El acto incluirá intervenciones del fiscal general y de Isabel Perelló, y contará con magistrados del alto tribunal y del Tribunal Constitucional, así como otros miembros de la judicatura.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirmó que no asistirá al evento, alegando que García Ortiz incurrió en desviación de poder según el CGPJ y que está a la espera de ser juzgado por el Tribunal Supremo. Desde el Gobierno, se espera que la ceremonia se desarrolle con «normalidad institucional» y criticaron el «boicot» del líder del PP.