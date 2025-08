El PP acusa a Teresa Ribera de ocultar información clave sobre la DANA de Valencia en su examen como comisaria europea

E. P. Madrid Domingo, 3 de agosto 2025, 11:29 Comenta Compartir

La secretaria general del Partido Popular Europeo y vicepresidenta del grupo PPE en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha acusado este domingo a Teresa Ribera de haber ocultado información relevante sobre la tragedia provocada por la DANA en la Comunidad Valenciana en octubre pasado, durante su audiencia para convertirse en comisaria europea.

Montserrat ha presentado una pregunta parlamentaria ante la Comisión Europea en la que señala que un informe reciente de la Guardia Civil contradice la versión ofrecida por Ribera durante su evaluación parlamentaria. Según la eurodiputada, Ribera no informó con transparencia sobre las alertas emitidas —o no emitidas— durante las horas más críticas del desastre meteorológico.

En aquel momento, Teresa Ribera era vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), bajo su responsabilidad como ministra, no emitió ninguna alerta entre las 16:15 y las 18:43 horas del 29 de octubre, justo cuando el temporal golpeaba con mayor intensidad. El PP considera que esta omisión fue decisiva, ya que dificultó la activación de medidas de protección civil. La DANA causó la muerte de 228 personas en la Comunidad Valenciana.

Montserrat sostiene que esta información fue «intencionadamente ocultada» en el proceso de evaluación parlamentaria de Ribera, quien, según dice, trató de desviar la responsabilidad hacia el anterior gobierno del PP con el objetivo de facilitar su nombramiento como comisaria.

Según el informe de la Guardia Civil, la CHJ, aunque informó por correo electrónico sobre las lluvias intensas, no actualizó datos relevantes sobre el caudal entre las 16:13 y las 18:43 horas, a pesar de tener la obligación legal de hacerlo. Cuando finalmente se alertó del peligro, muchas víctimas ya habían sido arrastradas por la riada o luchaban por sobrevivir.

«La verdad siempre sale a la luz. Los ciudadanos europeos no merecen una comisaria que elude responsabilidades y engaña sobre hechos tan graves», ha declarado Montserrat.

Cuestionamiento judicial al informe

El informe en cuestión fue enviado por la Guardia Civil el pasado 25 de julio a la jueza que instruye el caso. El documento recopila una cronología de los hechos en el barranco del Poyo y se pregunta por qué no se emitieron los avisos reglamentarios.

Sin embargo, la jueza ha cuestionado tanto la validez como el enfoque del informe. Considera que contiene valoraciones que no le correspondían a la Policía Judicial y que el análisis de responsabilidades es competencia exclusiva del ámbito judicial. Además, señala que el documento no responde a lo solicitado, ya que se pidió una cronología técnica, no una valoración de las actuaciones.

Por tanto, la jueza concluye que el informe carece de valor incriminatorio o exculpatorio para los investigados o cualquier otro implicado.