La controversia se ha generado por un libro editado por Proyectos de Ediciones Bilingües S.L, una compañía de Ederlvives y Macmillán. En el manuscrito se atribuyen problemas de contaminación, deforestación y problemas de sanidad de la población a causa de la actividad ganadera y de las distintas explotaciones.

Los problemas de este sector son evidentes y casos como este no ayudan a la mejoría de la actividad agrícola y ganadera.

Las acusaciones que recoge el libro, editado en inglés afirman que: “La ganadería es uno de los mayores factores de deforestación. Muchos de los bosques se talan para crear espacios para granjas”.

Esto no se queda aquí, ya que el manual acusa directamente a la ganadería del problema ambiental: “La cría de ganado causa problemas medioambientales, como las altas emisiones de metano que van a la atmósfera”.

El libro también afirma que el uso de fertilizantes afecta directamente a la contaminación medioambiental, cuando este hecho está totalmente regulado para su uso.

El problema que genera esta situación no es solo la acusación con calumnias que no están demostradas, sino el adoctrinamiento que sufren muchos niños que no son conocedores de lo que supone en sí la agricultura y la ganadería para el país, con el impacto en el PIB y la necesidad en comunidades como Castilla y León.

La mesa de debate en lo que concierne a la agricultura debería girar entorno al problema de los precios, ya que los márgenes entre producción y comercialización se agrandan y los agricultores están al límite con los precios que fija la PAC.

El libro consta con la firma de creación de Maggi Rinch, Rebecca Place y Beatrice Sndow teniendo como consejero científico a Óscar Cambra. De la misma forma, los contenidos se han basado en estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).