El PNV urge a Sánchez a presentar Presupuestos, da casi por hecho su apoyo y anima a negociar acuerdos: Imposible no es Vaquero admite que la ruptura de Junts complica la legislatura, pero niega que deba haber elecciones si los presupuestos son derribados

E. P. Madrid Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:57 Comenta Compartir

El PNV considera «necesario» que el Gobierno presente su proyecto de Presupuestos Generales para 2026. Aunque reconoce que la ruptura de Junts ha complicado la legislatura, cree que todavía es posible alcanzar acuerdos que permitan sacar adelante las cuentas. De hecho, adelanta que se puede dar «prácticamente por hecho» el voto favorable de los nacionalistas vascos.

En una entrevista en el programa Parlamento de RNE, recogida por Europa Press, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, admitió que la ausencia de Junts en la ecuación complica un poco más una legislatura que, desde el principio, ha sido «difícil».

«Es como conducir en primera con un coche de cuarta mano: estás pensando todo el tiempo que se te va a calar y en qué momento aparecerá algún bache», ilustró Vaquero, quien considera que Sánchez «puede aguantar», aunque la legislatura atraviesa un momento «muy agonizante».

En este contexto, el PNV considera fundamental que el presidente logre acuerdos en algún proyecto de relevancia, como los Presupuestos. Aunque la ruptura de Junts «lo complica un poco más», no lo considera «imposible».

Experiencia pasada

Vaquero recordó que tanto en esta legislatura como en la anterior han surgido dificultades que parecían insalvables, pero que finalmente se han superado. Para la portavoz, «ganar la confianza sería un punto clave para poder alcanzar consensos».

Sobre si el PSOE ha hecho todo lo posible para cumplir con Junts, Vaquero apuntó que, en cuestiones como las lenguas, el Gobierno «ha intentado desarrollar lo acordado», pero no ha ido más allá. «Junts tendrá sus motivos para decir que el presidente o el PSOE no han cumplido, y el PSOE también deberá explicar cuál ha sido su implicación para llegar a este punto», añadió.

Continuidad en las negociaciones

Aunque reconoce que «todo es muy difícil», Vaquero afirmó que el PNV mantiene conversaciones con el Ejecutivo y que harán público cualquier acuerdo cuando se cierre. Subrayó que los nacionalistas vascos son «exigentes y predecibles, pero también coherentes y de palabra», cumpliendo lo que pactan.

Mientras tanto, el PNV seguirá trabajando para garantizar el cumplimiento del pacto de investidura y para lograr acuerdos que beneficien a la ciudadanía de Euskadi. Por ello, la portavoz considera necesario que el Ministerio de Hacienda presente cuanto antes un proyecto de Presupuestos, que serían los primeros de la legislatura, para conocer los objetivos y la hoja de ruta del Gobierno.

En caso de que los Presupuestos se presenten y sean rechazados, Vaquero no cree que ello deba suponer el fin de la legislatura. Precisó, además, que la decisión sobre el momento de presentarlos corresponde al presidente, a menos que se produzca antes una moción de censura liderada por Alberto Núñez Feijóo. «Si decidiera presentarla, ya habría pasado media legislatura», comentó.