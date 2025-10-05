Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exmandatario extremeño Guillermo Fernández Vara y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. E. P.

Pedro Sánchez y los líderes socialistas despiden a Guillermo Fernández Vara, «referente del PSOE»

El expresidente de la Junta de Extremadura, que ha fallecido este domingo, es recordado por su compromiso con su tierra, el diálogo y el servicio público

E. P.

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:06

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó este domingo su «enorme tristeza» por el fallecimiento del exmandatario extremeñoGuillermo Fernández Vara, a quien calificó como un «referente socialista» que dedicó su vida a Extremadura.

A través de un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Sánchez destacó la trayectoria de Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura en tres legislaturas, como un «ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público». «Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España», añadió, trasladando su «más sentido pésame» a familiares y amigos.

Numerosos dirigentes socialistas se han sumado a las condolencias. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, aseguró que «el socialismo está conmocionado» y recordó a Fernández Vara como un compañero auténtico, inteligente y bondadoso, dedicado a la justicia social y al bienestar de Extremadura.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, lo definió como una «voz serena del socialismo» cuyo compromiso con su tierra y los servicios públicos deja una «huella imborrable». Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, destacó su labor por el progreso extremeño y lo recordó como un «querido compañero» tras coincidir con él hace menos de un año.

Otros ministros como Óscar López y Diana Morant subrayaron su integridad, dedicación y ejemplo de vida, mientras que el PSOE en X lo despidió como «un socialista de corazón y convicción» cuya entrega y compromiso permanecerán siempre en la memoria del partido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hartazgo en las carnicerías por la subida de uno de sus productos: «Dan ganas de no cogerla»
  2. 2 La Lotería Nacional deja parte de un segundo premio en Salamanca
  3. 3 «Igual ya estoy muerto»
  4. 4 La Primitiva deja más de 600.000 euros en Alba de Tormes
  5. 5 Esta es la oferta de toros por televisión para este fin de semana
  6. 6 Expulsado un aficionado de Unionistas del Reina Sofía tras escupir a la altura del banquillo del Celta
  7. 7 Ocho llamadas al 112 por un coche con una rueda trasera en llamas en la A-66, en Arapiles: el vehículo acabó siniestro total
  8. 8 La tienda que detiene el tiempo en pleno corazón de la ciudad: «No tenemos prisa por cerrar, aquí lo pasamos bien»
  9. 9 Dos puntos de Salamanca, entre los lugares que han registrado las temperaturas más frías de España este sábado
  10. 10 El Montessori alcanza medio siglo de historia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Pedro Sánchez y los líderes socialistas despiden a Guillermo Fernández Vara, «referente del PSOE»

Pedro Sánchez y los líderes socialistas despiden a Guillermo Fernández Vara, «referente del PSOE»