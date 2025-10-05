Pedro Sánchez y los líderes socialistas despiden a Guillermo Fernández Vara, «referente del PSOE» El expresidente de la Junta de Extremadura, que ha fallecido este domingo, es recordado por su compromiso con su tierra, el diálogo y el servicio público

E. P. Madrid Domingo, 5 de octubre 2025, 11:06 Comenta Compartir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó este domingo su «enorme tristeza» por el fallecimiento del exmandatario extremeñoGuillermo Fernández Vara, a quien calificó como un «referente socialista» que dedicó su vida a Extremadura.

A través de un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Sánchez destacó la trayectoria de Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura en tres legislaturas, como un «ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público». «Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España», añadió, trasladando su «más sentido pésame» a familiares y amigos.

Numerosos dirigentes socialistas se han sumado a las condolencias. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, aseguró que «el socialismo está conmocionado» y recordó a Fernández Vara como un compañero auténtico, inteligente y bondadoso, dedicado a la justicia social y al bienestar de Extremadura.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, lo definió como una «voz serena del socialismo» cuyo compromiso con su tierra y los servicios públicos deja una «huella imborrable». Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, destacó su labor por el progreso extremeño y lo recordó como un «querido compañero» tras coincidir con él hace menos de un año.

Otros ministros como Óscar López y Diana Morant subrayaron su integridad, dedicación y ejemplo de vida, mientras que el PSOE en X lo despidió como «un socialista de corazón y convicción» cuya entrega y compromiso permanecerán siempre en la memoria del partido.