Pedro Sánchez dice en EEUU que quiere convertir a España ‘en el Hollywood de Europa’

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves en Los Ángeles su proyecto para convertir a España en “el Hollywood de Europa”, en un encuentro que ha mantenido precisamente en la meca del cine con los gigantes de la industria audiovisual estadounidense, como Netflix, HBO, Disney, Warner y Activision.

Esta cita, que se ha celebrado en los estudios de NBC Universal en Los Ángeles, durante la segunda jornada de su gira económica por Estados Unidos, ha servido para que Sánchez traslade en persona a las productoras las medidas que está implementado el Gobierno para atraer sus producciones, como los incentivos fiscales o facilidades en la tramitación de permisos.

El jefe del Ejecutivo también ha podido constatar en su encuentro con los ejecutivos audiovisuales la buena disposición de las grandes compañías americanas de seguir trabajando en España y emprender proyectos de gran envergadura.

“España tiene todos los incentivos administrativos y fiscales necesarios, así como todos los escenarios y localizaciones posibles para recibir nuevos proyectos y crear nuevas ficciones. Aspiramos a convertirnos, y así se ha dicho en algunos medios, si me permiten la comparación, en el Hollywood de Europa”, ha afirmado Sánchez durante el acto ‘Spain, your location of choice’ que se ha celebrado tras la reunión con los productores, para presentar los detalles del plan ‘España Hub Audiovisual’.

Según Sánchez, España parte de una “posición muy fuerte” para convertirse en un Hub Audivisual líder “en Europa y en el mundo”, ya que actualmente es el segundo país europeo, por detrás de Alemania, en número total de horas de ficción producidas.

Llegada de empresas desde Reino Unido tras el Brexit

El presidente ha destacado además la llegada a España desde Reino Unido del principal entro de producción de ViacomCBS a raíz del Brexit, y la ampliación que Netflix va a hacer de sus estudios ubicados en el municipio madrileño de Tres Cantos desde hace tres años.

Y como prueba del impulso de la industria audiovisual que se está produciendo en España en los últimos años, Sánchez ha destacado por ejemplo el regreso de Juego de Tronos en otoño para grabar una precuela de la serie o la película que va rodar el director Wes Anderson en el municipio madrileño de Chinchón próximamente.

El plan ‘España Hub Audiovisual’ también pasa, por ejemplo, por lanzar en diciembre un portal para recopilar toda la información que los productores y estudios necesiten para decidir si filman en España o estableces sus sedes en este país.

Asimismo el Gobierno ha gestionado un visado rápido para que los trabajadores de las producciones estadounidenses puedan venir a España a partir de este mismo 24 de julio con más facilidad, evitando las restricciones de movilidad consecuencia de la pandemia.

Además pretenden impulsar la formación especializada en el sector audiovisual para cubrir las necesidades de personal de esta industria. De hecho, esta es una de las principales demandas que le han trasladado a Sánchez los ejecutivos de las grandes productoras.