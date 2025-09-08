Pedro Sánchez anuncia medidas contra Israel y refuerza la ayuda a Palestina ante la crisis en Gaza El presidente aprueba un paquete de nueve acciones, incluyendo el embargo de armas y la prohibición de entrada a España a responsables de crímenes de guerra, mientras incrementa la asistencia humanitaria y la cooperación con la población palestina

E. P. Madrid Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:25

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes un paquete de nueve medidas destinadas a «detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus responsables y apoyar a la población palestina«. Entre ellas destaca la aprobación de un decreto ley que formaliza el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en crímenes de guerra en la región.

En una declaración en Moncloa, Sánchez condenó las acciones de Israel en Gaza, que comenzaron tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. «No es defensa, no es ni siquiera ataque, es exterminio de un pueblo indefenso y violación del Derecho Humanitario», señaló. Recordó que hay más de 63.000 muertos, 159.000 heridos y 250.000 personas en riesgo de hambruna.

El presidente criticó la inacción internacional y la complicidad de algunas potencias con el gobierno de Netanyahu, y aseguró que, aunque España no dispone de armas nucleares ni grandes recursos militares, actuará para presionar y proteger al pueblo palestino.

Medidas contra Israel

El paquete incluye la aprobación urgente de un real decreto ley que consolide el embargo de armas a Israel, prohibiendo legal y permanentemente la compra y venta de armamento y munición. Además, se impedirá el tránsito por puertos españoles de barcos que transporten combustibles a las fuerzas israelíes y se denegará la entrada al espacio aéreo a aeronaves que transporten material de defensa. También se prohibirá la entrada a España a quienes participen directamente en crímenes en Gaza, aunque no se especificó si afectará a altos cargos israelíes.

Se limitará la importación de productos de los asentamientos ilegales en Cisjordania y se restringirán los servicios consulares a los españoles residentes en estos territorios, con el objetivo de frenar el desplazamiento forzoso de población y mantener viva la solución de dos Estados.

Apoyo a la población palestina

El Gobierno incrementará su presencia en la misión de asistencia de la UE en Rafá y desarrollará proyectos en agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica. La contribución española a la UNRWA aumentará en 10 millones de euros, y la ayuda humanitaria y cooperación para Gaza alcanzará los 150 millones de euros en 2026.

Sánchez admitió que estas medidas no bastarán para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero espera que sirvan para presionar al gobierno de Netanyahu, aliviar el sufrimiento palestino y mostrar que España se posiciona del lado de los derechos humanos.

El presidente también reiteró que España apoya el derecho de Israel a existir y garantizar su seguridad, condenando los atentados de Hamás, y recordó la historia de injusticias sufridas por el pueblo judío, incluido el Holocausto.