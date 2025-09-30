Pedro Sánchez activa la UME en Ibiza y Formentera ante las fuertes lluvias e inundaciones El presidente del Gobierno asegura que los efectivos apoyan a los equipos locales y pide extremar la precaución mientras continúan los cortes de carreteras y los daños en infraestructuras

E. P. Madrid Martes, 30 de septiembre 2025, 22:05 Comenta Compartir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) está desplegada en Ibiza y Formentera para apoyar a los equipos locales que trabajan frente a la emergencia provocada por las lluvias y tormentas de las últimas horas.

En un mensaje en la red social 'X', Sánchez señaló que sigue muy pendiente de la situación en el archipiélago balear, y pidió a la ciudadanía extremar la precaución y seguir las indicaciones de los canales oficiales.

El Govern balear, presidido por Marga Prohens, también ha instado a la población a mantener la prudencia y centra sus esfuerzos en coordinar los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad que gestionan los incidentes derivados de las lluvias.

Las localidades más afectadas son Ibiza, Santa Eulària des Riu y Sant Josep de sa Talaia, donde se han registrado inundaciones, cortes de carreteras y problemas en los accesos.

La UME despliega en la zona a los cuatro efectivos que permanecen de manera permanente en Ibiza, y reforzará el dispositivo con 152 efectivos adicionales: 12 han partido hoy desde la Comunidad Valenciana en helicóptero, mientras que los 140 restantes llegarán esta noche en barco, junto con maquinaria como excavadoras para intervenir en infraestructuras y viales afectados.