Patxi López respalda las protestas pro Palestina durante la Vuelta Ciclista a España El portavoz del PSOE en el Congreso considera legítimas las manifestaciones ciudadanas y llama a la organización de la competición a respetar el «clamor popular» y los derechos humanos

E. P. Madrid Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:58

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afirmó este miércoles que las protestas ciudadanas a favor de Palestina durante la Vuelta Ciclista a España son «legítimas» y que los organizadores de la carrera deben atender este «clamor popular».

En declaraciones a los medios en los pasillos del Parlamento antes del Pleno, López señaló que las manifestaciones reflejan «lo que piensa la inmensa mayoría de la ciudadanía española».

«El hecho de que pueda haber algún indicio de violencia —algo que no afirmo que haya ocurrido— no lo compartimos en absoluto. Pero los responsables de la Vuelta a España deben entender que, por encima de la competición deportiva, están los derechos humanos en el mundo y el clamor popular», subrayó el portavoz.