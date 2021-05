Pablo Iglesias se corta la coleta... literalmente

Lo ha avanzado en exclusiva La Vanguardia. El ex secretario general de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha decidido cortarse la coleta no solo al abandonar la política activa sino también ahora literalmente.

Su cambio de imagen coincide con la recuperación de su actividad como docente y su posible regreso a medio plazo al periodismo crítico.

Sonsoles Ónega en el programa “Ya es mediodía” también ha hablado del asunto y ha señalado que Pablo Iglesias ha cambiado su imagen de forma radical. Puesto en contacto con el político, él mismo le ha confesado entre bromas que no era un corte muy cortito y que si tenía que sacarse algún parecido, lo hacía con el actor Brad Pitt.