Pablo Casado responde a Calviño: “Es una incompetente y una defraudadora fiscal”

En su discurso ante la Junta Directiva del PP de La Coruña, en la que también ha intervenido el presidente de la Xunta y del partido en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, Casado ha criticado que les intenten “amordazar en aras no sé que moderación o qué ausencia de confrontación” cuando, según ha dicho, la “obligación” de su partido es “decir la verdad a los españoles” porque “para eso le pagan un sueldo”. Según ha añadido, su partido tiene que “desnudar” las “mentiras” del Ejecutivo.

A renglón seguido, ha cargado contra Calviño asegurando que él ya sabía que era “una defraudadora fiscal” y que eso “lo sabe toda España” porque “utilizó una sociedad instrumental con dos testaferros” para “comprar su mansión de 300 metros cuadrados, defraudando decenas de miles de euros”.

Tras recordar que Pedro Sánchez dijo que dejaría fuera de su gobierno a quien creara una sociedad interpuesta para pagar menos impuestos, ha emplazado al jefe del Ejecutivo a “echar mañana” a la vicepresidenta primera porque “ha creado una sociedad instrumental para comprarse una casa y defraudar impuestos”.

Además, ha recalcado que es la “peor ministra de Economía de toda la UE” tras los datos que están ofreciendo los organismos internacionales. “Sabíamos también que la señora Calviño era la ministra de Economía más incompetente de toda la historia de España”, ha manifestado.

Tras asegurar que el PP “habla claro” y defiende sus “principios”, ha asegurado que los gobiernos socialistas de Baleares y la Comunidad Valenciana están “entorpeciendo” y “boicoteando” la investigación de los casos de abusos en esas autonomías.

“Este PSOE nos va a dar lecciones de feminismo y lecciones de protección de los menores cuando dos gobiernos autonómicos están boicoteando la investigación de abusos sexuales a niñas de 13 años y encima la vicepresidenta del Gobierno me dice que este tema no lo puedo decir”, ha exclamado, para añadir que lo seguirá denunciado y llegarán hasta “las últimas consecuencias para que estas niñas reciban Justicia”. Según ha añadido, si la Fiscalía no actúa, irán a la UE.