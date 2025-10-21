Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. E.P.

Óscar Puente considera un «escarnio» que esté en libertad Víctor de Aldama al que califica de «cantamañanas»

El ministro dice que no ha aportado a la causa ninguna prueba que haya servido para que avanzara la investigación

E.P.

Martes, 21 de octubre 2025, 11:43

Comenta

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha cargado hoy contra el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama asegurando que es un «escarnio» que esté en libertad y se refiere a él como un «cantamañanas» que no ha aportado a la causa ninguna prueba que haya servido para que avanzara la investigación.

Así lo ha afirmado en su cuenta de la Red X en la que ha colgado un corte de la entrevista de Víctor de Aldama en Telemadrid en la que lanzó duras acusaciones contra el PSOE y el presidente del Gobierno de quien dijo que estaba al corriente de las comisiones que cobraban el exasesor Koldo García y el exministro José Luis Ábalos.

Entre las acusaciones lanzadas por Aldama está el cobro de cuatro millones en comisiones por ambos investigados, de los que, según ha dicho, entregaron al PSOE millón y medio. También afirmó que el exministro de Transportes había pagado 20.000 euros en dinero negro en la compra del local que se encuentra bajo su vivienda.

Óscar Puente cuelga en su cuenta el corte donde se formula la pregunta a Aldama sobre si tiene pruebas de sus afirmaciones o algún mensaje o relación epistolar entre los implicados que demuestre que Pedro Sánchez lo sabía. El empresario y presunto comisionista responde «A ver, yo pruebas no tengo, es que lo de las pruebas...»

En opinión de Óscar Puente «es un escarnio que este cantamañanas esté suelto, mientras se le acusa de gravísimos delitos, sin que hasta la fecha se conozca aportación suya que haya contribuido al más mínimo avance de la causa en la que se le investiga».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos tras salirse un coche de la carretera en Guijuelo
  2. 2 Sin rastro de la furgoneta sospechosa que, según un mensaje viral, intentaba llevarse niños en Villamayor
  3. 3 Identificados en Salamanca los dos jóvenes que pedían dinero para una falsa asociación de niños sordos
  4. 4 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 20 de octubre
  5. 5 Una mujer y un menor, heridos en una colisión por alcance en la glorieta de la SA-20
  6. 6 Reapertura del Helmántico: plazo de 48 horas para tener el certificado OCA
  7. 7 Interceptado y detenido un hombre en un taxi por almacenar drogas para después traficar con ellas
  8. 8 Los negocios salmantinos en bajos y sótanos ya tienen que medir el nivel de gas radón
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 20 de octubre
  10. 10 Dos cirujanos del Hospital acceden al selecto Colegio Americano de Cirujanos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Óscar Puente considera un «escarnio» que esté en libertad Víctor de Aldama al que califica de «cantamañanas»

Óscar Puente considera un «escarnio» que esté en libertad Víctor de Aldama al que califica de «cantamañanas»