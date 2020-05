El dirigente de Vox ha dicho que él se podría haber muerto, pero fue afortunado porque, tras notarse un problema en un gemelo, le hicieron un análisis de sangre que detectó un alto nivel de dímero D. Después le realizaron pruebas adicionales, que detectaron los trombos, y le aplicaron un tratamiento con anticoagulantes.

Según ha detallado, esos trombos se generaron porque uno de los efectos posibles del coronavirus es que “inflama la sangre”. “Para evitar hemorragias”, el cuerpo empieza a “condensar la sangre”, provocando coágulos, microtrombos” y, en algunos casos, “trombos”, que son “los que han provocado la muerte de muchísimas personas afectadas que se ha dicho que han muerto por infarto o por insuficiencia respiratoria”, ha agregado.

Por ello, ha recomendado a todas las personas que se hayan infectado por coronavirus que, incluso aunque solo hayan tenido síntomas leves, soliciten un análisis de sangre para ver el nivel de dímero D y descartar posibles trombos.

“Yo he tenido la suerte de poder contarlo, pero ha habido muchos españoles que no lo han podido contar, que no han tenido las mismas oportunidades. Aquellos que fueron abandonados en residencias de ancianos, condenándolos a muerte al no darles la oportunidad de ir a una UCI, o aquellos a los que se les negaron respiradores o no se les dio el tratamiento”, ha afirmado.

Por otro lado, Ortega Smith ha insistido en su teoría de que el coronavirus fue “creado por el Gobierno comunista chino en un laboratorio como arma biológica”. “Otra cosa es que se les haya escapado fuera de control”, ha añadido.