El nuevo Mercedes-Benz CLA 250 Plus ya está en Salamanca

En Adarsa Salamanca, la excelencia y la innovación se unen para dar la bienvenida al nuevo Mercedes-Benz CLA 250 Plus, el primer modelo 100 % eléctrico de la reconocida gama CLA. Con este lanzamiento, Mercedes-Benz refuerza su compromiso con la movilidad sostenible y marca un antes y un después en el segmento de los vehículos eléctricos premium.

El CLA 250 Plus representa la fusión perfecta entre diseño, tecnología y eficiencia. Su elegante silueta, inspirada en la deportividad del coupé clásico de Mercedes, se combina con una ingeniería revolucionaria que redefine el concepto de conducción eléctrica. Este modelo incorpora por primera vez una tecnología de 800 voltios, que mejora el rendimiento, permite recargas ultrarrápidas y garantiza una experiencia de conducción fluida y silenciosa.

Con una autonomía homologada de 792 kilómetros, y más de 900 en entornos urbanos, el CLA 250 Plus se posiciona como uno de los eléctricos con mayor alcance del mercado. A ello se suma un interior que refleja el lujo característico de Mercedes-Benz, con materiales sostenibles, un diseño minimalista y la última generación del sistema MBUX, capaz de ofrecer una interacción más intuitiva, personalizada y conectada.

Durante la presentación en las instalaciones de Adarsa Salamanca, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer en detalle las características que hacen de este modelo un referente del futuro. El evento reflejó el compromiso del concesionario con la innovación, la sostenibilidad y la atención personalizada al cliente, valores que forman parte de la identidad de Adarsa desde sus inicios.

Según Miguel Ángel Alba, gerente de Adarsa Salamanca, «el nuevo CLA 250 Plus es el primero de una nueva generación de modelos eléctricos que marcarán un punto de inflexión en la historia de Mercedes-Benz. 2026 será un año histórico, con más lanzamientos que nunca, y este modelo es la puerta de entrada a esa nueva etapa».

El Mercedes-Benz CLA 250 Plus parte desde 54.000 euros, aunque Mercedes ha diseñado un paquete especial para el mercado español que permite acogerse al Plan Moves, situando su precio desde 44.950 euros más IVA. Por ello, descúbrelo en Adarsa Salamanca y siente la energía de una nueva era de movilidad eléctrica firmada por Mercedes-Benz.

