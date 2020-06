Nuevo ataque de Iglesias a la Guardia Civil. Lo que les hace daño son los informes realizados con "recortes" de "páginas webs de extrema derecha"

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado que lo que hace "daño" a la Guardia Civil es que haya mandos que realicen informes con "recortes" de prensa sacados de "páginas webs de extrema derecha".

Iglesias se ha expresado así en una entrevista en 'Los desayunos de TVE', recogida por Europa Press, tras ser preguntado sobre el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos.

"Es algo gravísimo, y un país como España no se puede permitir que haya mandos que hagan recortes de webs de extrema derecha para hacer informes. Ese es el mayor ataque contra la Guardia Civil y su profesionalidad. Eso debería ser un consenso independientemente de las ideas de cada uno", ha sostenido.

En esta línea, el vicepresidente ha descartado hacer "matices" a las explicaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque ha recordado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) "son profesionales sometidos a la autoridad del Gobierno". "Eso es normalidad democrática", ha añadido.

Así, Iglesias ha defendido que cada persona pueda "tener su ideología" pero ha insistido en que cuando "está sometido a una autoridad administrativa debe cumplir las leyes que se le den".

SI HAY "GRUPOS ILEGALES" CONTRA EL GOBIERNO, QUE INVESTIGUEN LOS JUECES

El vicepresidente se ha referido así a las explicaciones que Interior ofreció la pasada sobre el cese de Pérez de los Cobos. Según el departamento dirigido por Grande-Marlaska, éste se produjo por haber incumplido el procedimiento de comunicación de actuaciones, ya que esa comunicación debía ser "a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas".

En este contexto, Iglesias también ha opinado acerca de las declaraciones de su compañero de gabinete, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, después de que dejase caer la posibilidad de que en las FCSE pudiesen existir "elementos reaccionarios" que "asumen como propio el discurso que invita al golpe del Estado".

"¿Qué sigan existiendo redes o grupos ilegales que actúan contra la ley? Cada uno tiene su opinión, pero si eso existe lo tienen que perseguir los jueces", ha indicado Iglesias, que ha recordado que la existencia de una "estructura de cloaca no es algo" que opine él a título personal, sino que "ha quedado acreditado por una comisión parlamentaria".

EL EJECUTIVO NO PUEDE "PERDER NI MEDIO MINUTO" CON LA DERECHA

En este sentido, ha recordado que el Partido Popular "organizó una red de policías que trabajaban con sicarios mediáticos para tratar de proteger" a la formación "de asuntos judiciales" y que también atacaban "a la oposición", en especial a Podemos y a las "fuerzas catalanas". "Todo el mundo sabe quién es Villarejo, Fuentes Gago o Eugenio Pino", ha zanjado.

Preguntado sobre si existe una operación de acoso y derribo contra el Ejecutivo de coalición, Iglesias ha lamentado que en España haya "una derecha de pataletas, berrinches, cacerola y gritos" en vez de unas fuerzas políticas que "hagan propuestas o una oposición lógica".

"Creo que cada vez hay más gente que tiene claro que el problema de la derecha es que son conscientes de que no van a gobernar en muchos años. Los jefes que están ahora no van a formar parte del Ejecutivo, y por tanto no hacen una oposición sensata sino de intentar provocarte a ver si caes", ha sostenido.

A su juicio, esa estrategia de "mentiras, enfados e insultos" se utiliza para que no se hable del Ingreso Mínimo Vital o del escudo social. "Tengo la sensación de que eso es muy indicativo de la enorme debilidad de la derecha en nuestro país. Debemos dejar de lado la crispación y el ruido: viene una situación difícil y el Gobierno no puede perder ni medio minuto con los de la pataleta", ha zanjado.