No habrá exámen de madurez en la futura EBAU: así será la prueba

El ministerio de Educación y Formación Profesional ha eliminado la prueba de madurez y las preguntas tipo test previstas para la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU).

Asimismo, ha aumentado el tiempo de realización de los ejercicios, pasando de 90 minutos a 105 minutos, ya que, según justifica el Ministerio, “se tiene en cuenta la lectura del ejercicio, su análisis y producción”.

Así lo refleja el proyecto de real decreto por el que se regulan las características básicas de la prueba de acceso a la Universidad para el curso 2023-2024 y se establece el procedimiento de cálculo de la calificación de acceso, al que ha tenido acceso Europa Press y que el Ministerio de Educación y FP ha enviado este miércoles a las comunidades autónomas.

Otro de los cambios que incluye el proyecto de real decreto es que los alumnos, en el momento de matricularse a la prueba de acceso, elegirán entre examinarse de Historia de España o Historia de la Filosofía. Además, en las comunidades con lengua cooficial se añade un examen de lengua propia.

No obstante, según han explicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Educación, el periodo de transitoriedad hacia el modelo definitivo no desaparece y no está descartado que en el futuro se pueda volver a incluir la prueba de madurez. Con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible, Educación aplazó un año la nueva EBAU por lo que la prueba estaría completamente instaurada en junio de 2028.

El nuevo proyecto de real decreto justifica que “se debe evitar el riesgo de producir cambios a mayor velocidad de la que el sistema es capaz de procesar, especialmente teniendo en cuenta que el proceso de incorporación a las aulas de los nuevos enfoques metodológicos se hará de forma paulatina”. También añade que se llevará un proceso temporal intermedio “hasta estar en condiciones de llegar a un modelo definitivo en el cual el enfoque competencia de la prueba sea completo”.

El documento establece la regulación de las características básicas de la prueba de acceso a la Universidad que será de aplicación a partir del curso escolar 2023-2024 y hasta la implantación definitiva del nuevo modelo de prueba.