Multan a concejal de Tráfico de Cáceres por conducir sin la ITV y sin seguro en vigor

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha defendido a su concejal de Fomento, Infraestructuras, Servicios Públicos, Seguridad y Recursos Humanos, y portavoz del Gobierno, Andrés Licerán, que ha sido sancionado por circular sin la ITV de su vehículo y sin el seguro en vigor, lo que considera un “error humano”.

De esta forma mantiene su confianza en él porque “entiende” las explicaciones que ha dado en el sentido de que Licerán desconocía que se encontraba en esa situación debido a un cambio de residencia en los últimos meses, que ha provocado que no le llegaran las notificaciones sobre el estado de su vehículo.

“Él ha actuado con responsabilidad y ha reconocido que es un error suyo porque no sabía que estaba en esa situación”, ha explicado el regidor en declaraciones a los medios tras la visita al belén municipal ayer por la tarde. “Creía que le estaban gastando una broma”, ha señalado Salaya, que ha defendido a Licerán porque “está trabajando mucho y bien”.

“Tenemos a mucha gente esperando a que nos equivoquemos y no podemos darle a nadie esa alegría”, ha dicho Salaya en alusión a la posibilidad de que el portavoz dimita o de que el propio alcalde lo cese.

Así, ha argumentado que más allá de lo ocurrido, se trata de “un momento díficil” y “se ha equivocado”. “Ahora tiene una buena multa que pagar y es lo que va a hacer, que es lo que haría cualquier vecino de la ciudad”, ha apostillado.

No obstante, Salaya lamenta lo ocurrido porque a los concejales se les pide “un plus de ejemplaridad”, pero ha insistido en que “es un error humano” que lo ha resuelto como debía hacerlo porque va a pagar la multa que se le ha impuesto.

“Ninguno estamos libres de esto y, como se define si uno cruza todos los límites o no, es en cómo actúa frente a la autoridad y cómo utiliza su poder, y en este caso ha actuado como un ciudadano más y no haciendo uso de su cargo para pretender evitarlo”, ha dicho Salaya.

Sobre la petición de cese por parte de algunos grupos políticos como el PP, el regidor ha dicho que lo que tiene que hacer “es mirar sus actuaciones y valorar muy seriamente si quiere entrar en eso”. “Ante situaciones similares en el pasado yo no he actuado de esa forma porque no me gusta que la política sea así ni someter a ese juicio a nadie”, ha incidido.

Valoración del PP

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha insistido en que el alcalde Luis Salaya debe cesar a Andrés Licerán, al menos, de sus cargos de portavoz del Gobierno y de la delegación de Policía Local porque “no puede ser responsable de la seguridad de la ciudad quien ha sido sancionado por los propios agentes por circular sin seguro obligatorio en su vehículo”, el cual tampoco había pasado la ITV.

“Esperamos que no haya represalías hacia la Policía Local de Cáceres y que no cambie el trato ni se busque a los agentes que montaron el control y expedieron el boletín de denuncias”, ha indicado el portavoz ‘popular’ en rueda de prensa, en la que ha reiterado que “ni el concejal ni el alcalde se deben esconder ni eludir sus responsabilidades”.

Según Mateos, “las excusas de Licerán son poco creíbles” y “las declaraciones posteriores del alcalde son desafortunadas”, y “están faltando a la ejemplaridad” de un cargo público y como responsables del Gobierno de la ciudad, porque “lo que ha ocurrido es como si un concejal de Urbanismo se hiciera una casa sin pedir la licencia”.

“Licerán no puede seguir ni un minuto más al frente de la Concejalía de la Policía Local ni ser el portavoz del Gobierno porque está desautorizado política y socialmente”, ha subrayado Mateos este martes en una comparecencia en la que ha insistido en que el concejal “no reúne los requisitos para ser concejal de policía” porque ha cometido una irregularidad “muy grave” que es circular con un coche sin seguro de responsabilidad civil.

En su intervención, también ha reprochado que no ha habido transparencia por parte del Gobierno local porque los hechos ocurrieron el domingo por la mañana pero no se han transmitido a la oposición hasta minutos antes de que los medios de comunicación lo destaparan el lunes al mediodía.

Sobre la insinuación de que algún concejal del PP ha estado implicado en alguna situación similar a la de Licerán, según han sugerido desde el Gobierno local, Mateos ha dicho que “no vamos a aceptar ningún tipo de amenazas ni que nos chantajeen con que estemos callados” porque “hay que denunciar los hechos injustos porque forma parte de la labor de la oposición”.

Mateos ha reprochado la “doble moral” del PSOE que exigen que los demás cumplan las leyes pero no lo hacen ellos. “Los hechos son de una gravedad suma y exigimos que sea cesado de su labor de portavoz y como concejal de Policía Local”, ha resaltado, al tiempo que ha criticado que Licerán “ha perdido bastante credibilidad” como responsable municipal.