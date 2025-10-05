Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura, a los 66 años Líder histórico del PSOE extremeño y vicepresidente segundo del Senado, Fernández Vara murió tras una larga enfermedad, dejando un legado de doce años al frente del Ejecutivo regional

E. P. Mérida Domingo, 5 de octubre 2025, 09:10 Comenta Compartir

El expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha fallecido este domingo a los 66 años, tras una prolongada enfermedad, según confirmaron fuentes del PSOE regional.

Nacido en Olivenza (Badajoz) el 6 de octubre de 1958, Fernández Vara lideró el Gobierno extremeño entre 2007 y 2011, y nuevamente entre 2015 y 2023. Además, ocupaba el cargo de vicepresidente segundo del Senado.

«Hoy Extremadura pierde a un referente. Con él se va un pedazo de nuestra historia reciente: doce años de presidencia y toda una vida dedicada a servir a su tierra», expresó Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE extremeño, destacando que su pérdida afecta no solo a la «familia socialista», sino a toda la región.

En diciembre de 2023, Fernández Vara reveló que padecía un tumor de estómago, por el que fue intervenido en marzo de este año y desde entonces recibía tratamiento oncológico. Según el PSOE, su estado de salud se había vuelto «muy frágil».

Fernández Vara fue secretario general del PSOE de Extremadura entre 2008 y 2024, año en que fue sucedido por Gallardo. Médico forense de formación, también ejerció como consejero de Sanidad y Consumo (1999-2007) y consejero de Bienestar Social (1996-1999) dentro de la Junta de Extremadura.