Muere el poeta Francisco Brines, último Premio Cervantes

Reproducimos a continuación la entrevista que Francisco Brines concedió a LA GACETA en 2010 antes de recibir en premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

A punto de recibir el Premio Reina Sofía de Poesía, ¿cómo se siente?

Me siento muy honrado por el premio, ya que tiene una trayectoria de premiados muy envidiable y está llena también de nombres de amigos. Me siento muy contento por todo ello. Además, es el principal premio que se da a la poesía, sólo a la poesía, y, por lo tanto, tiene un valor añadido.

¿Sobre qué tema va a versar el discurso que pronunciará esta tarde en la entrega del premio?

Sobre la razón por la que yo leía poesía y aquello que encontraba al leer los textos poéticos y cómo, después, al escribir yo mismo poesía he logrado también, por experiencias que se tienen, que los poemas que he escrito hayan llegado de forma especial a la gente.

Parece que ahora se habla más de poesía, ¿está de moda?

Creo que la poesía ha estado siempre viva pero en una minoría que ahora es mayor, en cuanto que los libros tienen una tirada superior y se suceden las ediciones más que antes de la guerra. Por ejemplo, la Generación del 27 estaba llena de grandes poetas pero no se hacían reediciones de sus libros y las tiradas eran más cortas, nunca pasaban de 1.000 ejemplares, ahora pasan de esa cifra y se reeditan.

¿Conoce la ciudad de Salamanca y su Universidad?

No solo he estado en Salamanca, sino que he sido alumno de la Universidad. Estudié Derecho en Salamanca cuando esta facultad estaba en la antigua Salamanca, en la zona vieja, y seguí un curso también de Filología Hispánica que se daba en la Facultad de Letras. Recuerdo que había un profesorado excelente en esa época que estaba de rector Tovar.

¿Y ha escrito algún poema sobre Salamanca?

He escrito poemas en Salamanca, pero no he dedicado ninguno a la ciudad porque no he sido persona que haya hecho muchos poemas a ciudades, ya que los poemas van surgiendo en un lugar determinado. Sin embargo, me gusta mucho Salamanca y cuando volví años después recuerdo que iba al Colegio de los Irlandeses a leer libros a ese patio tan bonito que tiene, aunque entonces no estaban en uso. Era un lugar apacible y bello, bueno, la verdad es que toda Salamanca es bella.

El premio lleva aparejado la publicación de una antología, ¿satisfecho con el resultado de este libro?

Sí, estoy satisfecho. El prólogo es muy atinado y la selección es la que ha querido el antólogo. Yo nunca pongo ningún pero a los antólogos porque si yo no estoy conforme con algún poema, soy yo el que debe silenciarlo no publicándolo. Una vez que se publican, los poemas ya no son del poeta, sino del lector, que es el que crea el poema al leerlo y pone sus experiencias y su vida superpuestas al texto del poeta.

¿Y qué poemas inéditos incluye?

Incluye tres poemas inéditos que se publicaron en un artículo de “Babelia” y versan sobre las cosas de las que siempre he escrito, sobre la existencia humana desde el límite de la anulación de la vida, que es el gran drama y la gran tragedia que vivimos todos, porque se nace de casualidad, uno ama la existencia que viene barajada por dichas y desdichas pero que la quiere así, y luego se la quitan con la muerte. Entonces hay respuestas diferentes a esa cesación de la vida y de ahí vienen las religiones, con las que el hombre tiene la esperanza de pervivir tras la muerte; otros tiene la visión contraria; y luego está la intermedia, la del agnóstico, que ni cree ni deja de creer. Es un enigma que quizás se resuelva después de la vida pero como nadie ha vuelto de allí, nadie nos ha dicho nada y ahí está la pregunta que nos hacemos siempre y a la que se dan distintas respuestas que son todas válidas porque son acercamientos a una respuesta que es ciega.