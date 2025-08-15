Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Juanma Moreno. E.P.

Moreno ve «irresponsable» y «mamporrero del Gobierno» a Puente: «Si dedicara su tiempo a trenes, las cosas funcionarían»

Ha subrayado que «de lo que se trata es de trabajar todos juntos y de hacer las cosas lo mejor que uno pueda y sepa»

E.P.

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:22

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de «mamporrero» del Gobierno por su «lamentable» actitud «frívola e irresponsable», ayudando a la «desafección política y el descrédito», tras la polémica sobre el tono de los tuit del ministro por el incendio de Tarifa.

Moreno en una entrevista a Radio Cope, recogida por Europa Press, ha apuntado que si Puente «dedicara el 50% de su tiempo a trabajar por el transporte público, como en los trenes en Andalucía, y dejara de bromear, las cosas funcionarían».

De este modo, Moreno ha subrayado que «de lo que se trata es de trabajar todos juntos y de hacer las cosas lo mejor que uno pueda y sepa» y ha pedido al ministro de Transportes «dejarse de confrontaciones absolutamente estériles, inútiles y ridículas».

Asimismo, Moreno ha criticado la «falta de sensibilidad» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la situación que se está viviendo en algunas zonas de España que sufren incendios forestales. «Cuando hay angustia generalizada en el país, el Gobierno debería mostrar sensibilidad y no reducir medios, como es la costumbre», ha apostillado.

Por otro lado, el presidente de la Junta ha destacado la llamada que recibió del rey de España, Felipe VI, en la que mostraba «su preocupación por la situación que se estaba dando en Andalucía».

