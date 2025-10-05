Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, conversa con el expresidente Guillermo Fernández Vara. E. P.

María Guardiola destaca la figura de Fernández Vara y declara tres días de luto oficial en Extremadura

La presidenta extremeña lamenta la pérdida del exmandatario, a quien califica de clave para la política regional y recuerda su entrega y cercanía

E. P.

Mérida

Domingo, 5 de octubre 2025, 10:27

Comenta

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha manifestado este domingo que la comunidad autónoma «llora la pérdida» del expresidenteGuillermo Fernández Vara, reconociéndolo como una figura «clave» en la política regional.

En un comunicado, Guardiola subrayó que Fernández Vara desempeñó sus responsabilidades públicas con «honor, esfuerzo y cercanía», expresando su «reconocimiento y gratitud» hacia el líder socialista.

La presidenta, en nombre del Consejo de Gobierno, lamentó la pérdida de «un servidor público que defendió sus ideas desde la moderación y el respeto al Estado de derecho» y que «sobre todo amaba a su tierra».

Asimismo, Guardiola destacó que, «por encima de cualquier diferencia», Fernández Vara siempre ofreció un trato «cercano y sincero» y permaneció en contacto con ella «incluso en los momentos más difíciles» para colaborar en lo que estuviera a su alcance.

Como muestra de duelo, el Ejecutivo autonómico ha declarado tres días de luto oficial en Extremadura, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos de la Junta.

El propio PSOE extremeño confirmó este domingo la muerte de Fernández Vara a los 66 años, tras una larga enfermedad.

