Madrid no se cerrará perimetralmente si el Gobierno no acepta que se haga por días

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pedirá hoy mismo por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se puedan cerrar perimetralmente “por días” las comunidades autónomas, ya que ella apuesta por medidas “más quirúrgicas”, y su Gobierno asegura que se dejará abierta la región si no se acepta su petición.

Lo ha anunciado la propia dirigente madrileña en una rueda de prensa conjunta con los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y con el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la reunión que han mantenido en Ávila. Estos dos dirigentes sí han avanzado que cerrarán sus autonomías hasta el 9 de noviembre.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha abogado así por buscar “una solución intermedia” de cara al puente de Todos los Santos. Ayuso ha explicado que enviaría una misiva justo al salir de la comparecencia porque es este jueves cuando se debate la prorroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados.

“Le voy a pedir que perimetremos las comunidades autónomas, al menos en el caso de la Comunidad de Madrid, por días”, ha trasladado, al tiempo en el que ha cuestionado quién ha decidido que en el decreto del Gobierno se establezcan los cierres para siete días. A su parecer, eso no se apoya “en ningún caso en parámetros sanitarios”. Fuentes del Gobierno regional han asegurado que sí no se acepta su propuesta, Madrid no se cerrará.

La dirigente madrileña ha hecho hincapié en que en el puente de Todos los Santos suele haber seis millones de desplazamientos en todo el país, de los que un millón corresponden a los madrileños, pero ha hecho hincapié en que tener perimetrada la Comunidad no es algo que sus técnicos sanitarios crean que funcione. “No tenemos un dato concreto que nos asegure que perimetrar toda sirve. No tenemos ningún dato sanitario”, ha subrayado. De hecho, ha incidido en que hay “muchas voces que están en desacuerdo con los perímetros a lo grande” e incluso que creen que “cuanto más pequeños mejor”.

Ayuso ha recalcado que “tener que estar perimetrando, cerrando comunidades por siete, catorce, por largas temporadas, sin saber los daños colaterales que eso provoca” la lleva al discurso “quirúrgico”. La presidenta cree que es necesario “ir al foco de los problemas e ir poniendo sobre la mesa medidas sensatas”.