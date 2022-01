Los universitarios piden total presencialidad y que no se retrase la vuelta a las clases tras la Navidad

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) piden no retrasar la vuelta a las aulas tras las vacaciones de Navidad y que las clases se retomen de manera presencial.

“Preferimos que no se retrasen, ya tuvimos la experiencia el año pasado con ‘Filomena’ y demás y el único colectivo perjudicado fue el de los estudiantes”, señala el presidente de CREUP, Nicolás Marco Hernández, que además reivindica una “vuelta a las clases 100% presenciales”.

No obstante, Hernández señala que para que esta vuelta sea “segura”, han de implantarse medidas. En este sentido, solicitan al Ministerio de Universidades que revise los protocolos establecidos por las comunidades autónomas y que se asegure de que estos se cumplen.

En concreto, la CREUP demanda una revisión del tema de la ventilación de los espacios cerrados, pues se da a entender que, con los actuales protocolos, se pueden “abrir ventanas y estar a -3º C”, y los alumnos no quieren dar clase en “unas condiciones insostenibles”.

Desde el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE), órgano colegiado adscrito al Ministerio de Universidades, apuestan por reforzar los protocolos de seguridad para así garantizar la presencialidad, siempre que la situación sanitaria lo permita, según afirma a Europa Press su vicepresidente segundo, Marc Artigas.

A su juicio, esto pasa por “asegurar espacios seguros en las aulas” y con “sistemas de ventilación adecuados”. Artigas pide también que, en los periodos de evaluación final, se debe garantizar el derecho a la evaluación y reevaluación al estudiantado confinado y estos deben saber en todo momento a qué derechos pueden acogerse.

Y, en caso de que se deba adoptar la docencia o evaluación en un formato no presencial, exige que se garantice “el cumplimiento de todos los derechos igualmente”. “La experiencia nos dice que esto no siempre ha sido así y debemos evitar repetir los errores del pasado. Disponemos de los recursos y medios para garantizar una docencia y evaluación no presencial de calidad”, concluye.