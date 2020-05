Los otorrinolaringólogos españoles han practicado 1.600 traqueotomías a pacientes de coronavirus

La pandemia ha cambiado la organización y la actividad asistencial de los servicios de ORL. Más de la mitad de las cirugías que han realizado han sido oncológicas y urgentes y uno de cada cuatro no ha tenido actividad en consultas, solo urgencias, cirugías y hospitalización ORL. “Debido a la presión asistencial y a la necesidad de evitar la exposición innecesaria de los pacientes a la COVID-19 y del propio personal sanitario, se han realizado las consultas a distancia aplicando la telemedicina”, comenta el doctor David Lobo, coordinador de la encuesta. Así ha sucedido en el 48% de los casos.

Los otorrinolaringólogos, grupo de riesgo frente a la COVID-19

Los otorrinolaringólogos se encuentran entre los grupos de profesionales sanitarios con más riesgo de contraer el coronavirus SARS-CoV-2 mientras realizan procedimientos habituales en consulta, hospitalización, urgencias y quirófano. Esto es debido a que las partículas del virus tienen concentraciones muy altas en la cavidad nasal y la nasofaringe, una zona de habitual exploración e intervención por parte de estos especialistas. Así, un estudio reciente publicado en Laringoscope concluye que los otorrinolaringólogos tienen un riesgo único frente a la infección por el coronavirus debido a la propia naturaleza de su especialidad. Además, sus autores han comprobado que se encuentran entre los profesionales sanitarios más afectados por el virus SARS-CoV-2 en la ciudad china de Wuhan.

Más de la mitad de estos especialistas encuestados por la SEORL-CCC, ha estado en cuarentena o ha dado positivo por COVID-19 durante la pandemia. Por otro lado, también se pone de manifiesto que los equipos de protección no siempre han sido los adecuados. El 60% de los otorrinolaringólogos encuestados no ha tenido la protección aconsejada en la atención de pacientes especializados y urgentes. Además, uno de cada cuatro afirma que los equipos de protección individual no siempre han estado disponibles y ha sido necesario explorar a pacientes COVID-19 sin la protección adecuada, lo cual nunca ha impedido la atención de los pacientes.