Los obispos constatan lo obvio: “Ser homosexual no es pecado ni delito”

Por otro lado, preguntado por el protocolo antiabortista anunciado por la Junta de Castilla y León, García Magán ha pedido “despolitizar y no hacer banderías del tema del aborto” y espera que haya una “maduración de conciencia social” sobre este tema como la habido en el tema de la violencia infradoméstica. “Si se oía chillar a una mujer, decían son cosas del matrimonio, no hay que meterse. No, no, hoy hemos llegado a la conclusión de que hay que meterse, porque es una violencia que no es legítima, que no es explicable ni justificable”, ha señalado.

Según ha precisado el obispo, el mensaje de la Iglesia es el mismo, “de defensa de la vida” y ha abogado por proteger toda vida, “no solo en el seno de la madre” sino también la de los migrantes que “se meten en una patera” para cruzar el Mediterráneo o la de “la mujer que se ve en peligro por la violencia intradoméstica” o la del “que no tiene lo necesario para comer”.

En todo caso, ha explicado que cuando desde la Iglesia se posicionan en contra del aborto y defienden que hay vida en el seno materno “no es un acto de fe, ni una posición religiosa” sino “un consenso en la comunidad científica”. “Aplicamos ese criterio general: donde haya vida humana hay que protegerla. La vida humana no es razón de centímetros. Entonces, ¿una persona si mide 1,40 tiene menos dignidad que el que mide 1,80? No, es cuestión de ser, no de peso ni de centímetros”, ha abundado.