Las terrazas y el ocio nocturno de Madrid, en peligro en caso de posibles rebrotes

Por otro lado y sobre la decisión de no ampliar de momento el uso obligatorio de mascarilla, ha asegurado que Madrid tiene la mayor proporción de su utilización, por encima del 80 por ciento, y que “algo de mérito” tiene el Gobierno regional al ser la primera autonomía en pedir su empleo obligatorio durante la pandemia.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que se desplegarán más controles a los establecimientos de ocio nocturno en caso de que se produzcan rebrotes asociados a esta actividad, algo que hasta ahora no ha tenido lugar en Madrid. Concretamente, se aplicarían de forma gradual pudiendo afectar a aforo y horarios.

Por otro lado, Escudero ha apelado a quitar de la conciencia de los jóvenes esa “falsa información” que se ha extendido sobre que la enfermedad, pese a ser vectores de transmisión, no les afecta pues en la región madrileña ha habido fallecidos por debajo de los 40 años, además de 3.200 personas de esta franja de edad ingresadas en hospitales.

“La enfermedad les afecta y ello tiene consecuencias clínicas para su salud. No sé por qué se ha generado esa falsa sensación de que ‘soy joven y no me va a afectar”, ha remachado al consejero para apelar a su responsabilidad.

Del brote que afecta al CF Fuenlabrada, Escudero ha asegurado que habrá que evaluar el protocolo de la Liga y entiende el “revuelo” generado en Galicia, con cuyos servicios de salud está en permanente contacto.