Las quejas de las familias numerosas por el “castigo” del Gobierno: “Estamos en territorio de nadie”

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha pedido al Gobierno que “no castigue” a miles de familias con hijos que se sienten “en tierra de nadie” al ser “penalizadas por las políticas u olvidadas porque no se han tenido en cuenta sus circunstancias”.

“El Gobierno no tiene en cuenta las necesidades de miles de familias que están en territorio de nadie, pasan grandes dificultades, pero no llegan a ninguna ayuda; son familias castigadas por la crisis y, a veces por las propias políticas que las penalizan, o también olvidadas porque no se ha tenido en cuenta sus circunstancias y necesidades especiales, como hemos visto en los ERTE o en el Ingreso Mínimo Vital, que no han sido proporcionales al número de menores a cargo”, explica el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo.

Con motivo del Día Internacional de la Familia, que se celebra este sábado 15 de mayo, la FEFN subraya que “las familias numerosas son una pieza muy importante para el funcionamiento de la sociedad; un motor de desarrollo económico y social, por su alto nivel de consumo, y porque son las únicas capaces de frenar el envejecimiento de la población”.

“Las consecuencias aún no se aprecian, pero se van a ver a medio plazo porque los expertos llevan años hablando del invierno demográfico, alertando de baja natalidad y de que es imposible sostener las pensiones. A ello se une el tremendo gasto social que se está generando y que hace falta afrontar con perspectiva, no a costa de subir los impuestos o hacer pagar a las familias por usar las carreteras”, subraya Trigo.

La FEFN critica que en las últimas medidas planteadas desde Moncloa, se “castiga de manera especial a los que más hijos tienen cuando son los que más aportan a la sociedad”.

En concreto, señala que el nuevo complemento por maternidad en las pensiones, que se aprobó hace unos meses, “penaliza a miles de madres, en especial a las que más hijos han tenido y más han sufrido la brecha salarial, precisamente por sus dificultades para entrar, mantenerse o promocionarse en el mercado laboral”.

Igualmente, critica que el Gobierno haya barajado la supresión de la deducción fiscal por declaración conjunta en el IRPF pues “afectaría de lleno a las familias con hijos” en las que uno de los dos progenitores ha dejado de trabajar para dedicarse a su cuidado.

También perjudicaría, según precisan, a aquellos hogares en los que el padre o la madre opta por jornada reducida, con la consiguiente rebaja de ingresos, para poder compaginar el trabajo con la crianza y cuidado de los hijos.

En el caso de las familias numerosas, según el estudio realizado por la FEFN en 2019, antes de pandemia, el 85% de los padres y el 65,9% de las madres trabajan fuera de casa, aunque en muchos casos, uno de los dos lo hace con jornada reducida.

“Estamos hablando de muchas familias que no es que no trabajen porque no quieran o lo necesiten económicamente, sino porque cuando tienes varios hijos a veces es imposible compaginar los horarios laborales con los familiares”, explica el presidente de la FEFN.