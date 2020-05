Las Comunidades Autónomas que han solicitado al Gobierno pasar a la Fase 1 del desconfinamiento desde este lunes 11 de mayo -cabe recordar que Castilla y León no lo ha solicitado- no solo le han indicado al Ministerio de Sanidad que quiere cambiar de Fase, sino que también han incluido una serie de peticiones al gusto entre las que se encuentran poder celebrar bodas ya, la pesca recreativa, jugar a los bolos, ir a la playa... y hasta avanzar a la Fase 2 en dos Comunidades.

En este sentido, Miguel Ángel Revilla (Cantabria) es uno de los promotores de peticiones más 'ingeniosas' como la de autorizar ya la pesca rectificativa en ríos y la marítima de recreo (que hasta la fase 2 no se contemplaban), así como jugar a los bolos al aire libre. En el País Vasco, Urkullu ha pedido al Gobierno celebrar todo tipo de ceremonias religiosas y civiles, como bodas, bautizos, comuniones y entierros. En la Comunidad Valenciana la petición va dirigida a sus playas: que se pueda uno bañar, y, además, también ha solicitado un horario a la carta para menores "por el calor". En Galicia (también lo ha solicitado Canarias para sus islas) han pedido que en la Fase 1 no solo se pueda uno mover por su provincia, sin también por toda la Comunidad Autónoma. Por último están Asturias y Aragón que no han solicitado que este próximo 11 de mayo sus regiones pasen a estar en la Fase 1, sino que para ciertas comarcas se pase directamente a la '2'.