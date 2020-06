El Gobierno, en concreto la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, había puesto este jueves fecha a la reapertura de los pasos fronterizos con Francia y Portugal entre ellos, por supuesto, los de la ‘la Raya’ hispanolusa de la provincia de Salamanca. El 22 de junio, así lo había anunciado en un desayuno con corresponsables extranjeros.

Sin embargo, horas después su propio ministerio ha enmendado a su titular y ha anunciado que los controles fronterizos de España se pueden prolongar más allá del estado de alarma. La nota señala que "teniendo en cuenta los compromisos anunciados de reapertura del turismo internacional, la movilidad internacional tendrá lugar a partir del día 1 de julio". Aclarando además que "a partir de la finalización de la vigencia de la última prórroga del estado de alarma", esto es desde las 00.00 horas del 21 de junio, "se recupera la movilidad dentro del territorio nacional".

De este modo, todo hace indicar que no será hasta el próximo mes de julio cuando se abrirán los pasos que se encuentran cerrados desde el pasado 17 de marzo en los 100 kilómetros de ‘la Raya’ en la provincia de Salamanca. Se trata de los pasos de La Fregeneda y Barca d’Alva; Alberguería de Argañán y Aldeia do Ponte; Saucelle-Freixo de Espada á Cinta; La Bouza-Escarigo, Aldea del Obispo-Almeida; La Alamedilla-Batocas; Casillas de Flores-Lageosa, y Navasfrías-Aldeia do Bispo. La frontera de Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso ha continuado abierta, pero con controles continuos.

El restablecimiento de los controles en las fronteras interiores de España con Francia y Portugal entró en vigor el pasado 17 de marzo a través de una orden ministerial al amparo del estado de alarma. De modo que cuando venza el estado de alarma, decaerán con él todas las órdenes ministeriales vinculadas a este instrumento. Por eso el Ejecutivo ya está trabajando en un real decreto ley para mantener la vigencia de las medidas sanitarias y de otro tipo que considere necesario preservar.

Con el cierre de la frontera terrestre a viajeros, sólo se permite el acceso desde Francia y Portugal a ciudadanos españoles; personas residentes en España; trabajadores transfronterizos y aquellos que acrediten, documentalmente, causas de fuerza mayor o situación de necesidad. La restricción no se aplica al transporte de mercancías con el fin de asegurar la continuidad de la actividad económica y de preservar la cadena de abastecimiento.

EL GOBIERNO DE PORTUGAL, "SORPRENDIDO" POR LAS PALABRAS DE MAROTO

Por su parte, el Gobierno de Portugal aseguró este jueves que se ha quedado "sorprendido" por las palabras de la ministra española de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, que anunció en un encuentro con corresponsales extranjeros en Madrid que el 22 de junio reabrirían las fronteras terrestres entre ambos países.

"Nos quedamos sorprendidos con estas declaraciones de la ministra responsable de Turismo, que 'anuncia' la reapertura de la frontera entre Portugal y España para el próximo día 22 de junio", dijo el ministro de Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, a la agencia Lusa.

"Quien decide sobre la apertura de la frontera portuguesa es naturalmente Portugal, y Portugal quiere hacerlo en coordinación estrecha con el único Estado con el cual tiene frontera terrestre, España", agregó el ministro, quien aseguró que ya se han pedido "aclaraciones" al Gobierno español.